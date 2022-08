Nueve empresas presentan ofertas para gestionar el servicio de agua de Sanxenxo

Un total de nueve empresas han presentado sus ofertas para gestionar el servicio de saneamiento y abastecimiento de agua en el municipio por un plazo de 25 años, según ha informado el Concello de Sanxenxo. La empresa que finalmente obtenga la concesión tendrá que asumir la realización de 80 actuaciones valoradas en 11.963.798 euros.





El plazo de presentación de oferta concluyó el lunes a las 14 horas con ofertas de tres UTE formadas por Acciona Agua Servicios y Civis Global; por Copasa y Gomsl; y por FCC Aqualia y Gadessa. También presentaron sus propuestas en el concurso Ansareo Servicios Integrales, Espina y Delfín, Facsa Proyecon, Gestión y Técnicas del Agua, Hidrogestión y Socamex. Tras la recepción de las ofertas, la previsión del gobierno local es tener adjudicado el servicio a finales de este año.





El municipio tiene un total de 16.900 viviendas de las que 726, un 4,3 %, carecen de saneamiento o agua. El contrato incluye la ampliación de la red de saneamiento y agua en su primera fase, con 59 actuaciones para dotar de estos servicios a las viviendas mencionadas. En una segunda fase se contempla la renovación de la red principal existente, con 14 actuaciones para sustituir tramos viejos y ampliar la capacidad de las tuberías. Además, en la tercera están previstas nuevas infraestructuras de abastecimiento de agua con 7 actuaciones entre las que destaca la construcción de un nuevo depósito.





36 meses de plazo

El gobierno municipal indica que la empresa concesionaria tendrá que completar las 3 fases en los 36 primeros meses desde el inicio de la concesión. La prioritaria es la fase de ampliación de la red de saneamiento y agua del rural, por lo que el calendario contempla 29 actuaciones en los 6 primeros meses de 2023 y los 30 tramos restantes de la primera fase en el segundo semestre del año.





Las obras que se ejecutarán en este primer semestre serán prioritarias en las viviendas de la zona y las principales antes que las segundas residencias. En esta etapa inicial se prevé actuar en lugares de las siete parroquias del municipio.





Reunión sobre el Lérez

Por su parte, el alcalde, Telmo Martín, participó en una reunión telemática junto a los concellos que captan agua del Lérez y Augas de Galicia para analizar la situación del caudal del río.





El encuentro se produjo tras una primera reunión presencial, celebrada la semana pasada entre los mismos municipios y el departamento autonómico por la situación de prealerta por escasez. En ella se acordaron medidas para reducir el consumo de agua y afrontar el actual episodio de manera coordinada.





Martín valoró “positivamente” estas reuniones de seguimiento para llegar a acuerdos sobre medidas conjuntas. “A situación do Lérez non é peor que hai unha semana. Está recuperando máis lento do que nos gustaría polo que hai que seguir coas restricións publicadas no bando municipal da prealerta por seca de hai dúas semanas”, explicó.