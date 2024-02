El Obradoiro de Cambados cumple el “soño” de As Saíñas de Castrelo de tener una mejor sede para sus cursos

El Obradoiro de Emprego está cumpliéndole un “soño” a las Mulleres Rurais de As Saíñas: tener una cocina en condiciones en su sede de A Valada para impartir sus cursos y talleres sobre artes culinarias de todo tipo, como el de postres, que se incluirán en el recetario anual de la asociación gallega de MMRR. Según su presidenta, Leonor Muñiz, son los que “máis gustan” a las socias de entre su amplia y variada oferta de actividades anuales. Ella, otra directiva y la monitora explicaron que el espacio no era adecuado y ni siquiera contaban con el equipamiento en condiciones para realizar las tareas, aunque en estos años se han ido haciendo de pequeños electrodomésticos con fondos propios y donaciones.



Hace tiempo que habían solicitado un arreglo al Concello de Cambados, que este año ha incluido reformas en las viejas casas de los maestros como esta de A Valada y próximamente en la de Cobas de Lobos; ambas ubicadas en la planta superior de la viejas unitarias. De hecho, Muñiz recordó que el año pasado le hicieron un homenaje a la maestra que vivió en lo que hoy es su sede y se mostró encantada de esta reconversión. Además, algunas de sus socias fueron alumnas suyas en aquellos años.



El proyecto ha implicado a las dos especialidades –albañilería y carpintería– para tirar tabiques y crear los equipamientos, mostrando una pericia que sorprendió al propio alcalde, Samuel Lago: “Teño que darvos os parabéns porque os acabados son perfectos e iso que levades pouco máis dun mes de formación. Precisamente este é o obxectivo do obradoiro: dar unha boa formación para unhas profesións con demanda no mercado laboral”. El regidor también alabó el trabajo de As Saíñas, que es una de las asociaciones más activas de Cambados y va camino de las 300 socias cuando está a punto de cumplir una década de vida.



El director, Enrique Ferreiro, explicó que los trabajos estarán terminados en cuanto el tiempo mejore y permita secar la pintura, aunque también están estudiando colocar unos cortavientos en las ventanas para evitar la entrada de agua. También destacó que el equipo directivo y de monitores están “moi orgullosos” de los 20 alumnos.