El Poli Paco reparte ejemplares de su libro sobre seguridad viaria en los centros de O Telleiro y de Magaláns

La concejala de Educación, Nati Parada, acompañada del policía local Abelardo Martínez y la ilustradora Yoli Martínez, se desplazaron esta mañana a los colegios de O Telleiro y de Magaláns para realizar el reparto y presentación de los ejemplares “Aprende seguridade viaria co Poli Paco”. En el caso del centro educativo de Noalla, el alumnado de 5º y 6º de Primaria recibió formación de RCP con Santiago Salomón, trabajador de Emerxencias de Sanxenxo.



Antes del reparto de los ejemplares, Abelardo Martínez, con la ayuda del Poli Paco y la Poli Lola, y Yoli Martínez presentaron el libro del que se repartirán un total de 2.000 ejemplares en todos los centros educativos del municipio. “Cremos na educación viaria e na aprendizaxe das normas dende o colexio para que de maiores sexan adultos responsables e respecten as normas. No caso de Sanxenxo temos a sorte de contar co Poli Paco que é unha figura recoñecida por todos e todas”, asegura Nati Parada.



El libro es una nueva herramienta de trabajo escolar. Hay canciones en códigos QR, figuras para colorear y espacios del municipio para que los niños puedan familiarizarse con el entorno.