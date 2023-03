La portavoz de Ciudadanos Sanxenxo, Vanessa Rodríguez Búa, anuncia su retirada de la política activa

Vanessa Rodríguez Búa, concejala de Ciudadanos en la Corporación de Sanxenxo, anuncia su retirada de la política activa, lo que implica que no participará en los próximos comicios municipales del próximo mes de mayo.



Tras ocho años formando parte de la Corporación municipal de Sanxenxo, los dos primeros como miembro de un gobierno de coalición, Vanessa Rodríguez Búa considera que ha llegado el momento de tomarse un descanso y centrarse en proyectos personales, dejando la puerta abierta a una futura vuelta a la primera línea de la política local.



Rodríguez Búa agradece la dedicación y el apoyo del equipo de personas que trabajó junto a ella en la pasada campaña, “realizando un esfuerzo titánico ya que carecíamos de medios y lo único que nos movía era la ilusión de ofrecer un proyecto diferente, basado en la honestidad y la transparencia”. Reconoce que ese mensaje no caló en la ciudadanía y considera que el esfuerzo realizado no tuvo el reflejo que esperaba en el resultado electoral, obteniendo la candidatura una sola acta.



La edil agradece también la confianza de quienes votaron su candidatura y de que aquellos que, a pesar de no haberlo hecho, le confiaron la responsabilidad de fiscalizar la labor del gobierno. Atrás quedan cientos de preguntas y mociones presentadas en los últimos cuatro años que dan fe de una oposición “rigurosa y responsable” pero no obstaculizadora.



Vanessa Rodríguez Búa asegura irse “satisfecha” con el trabajo realizado y confía en que esa sensación sea compartida por la ciudadanía. “Han sido ocho años muy intensos, con etapas muy diferenciadas que en global conforman una experiencia vital que será difícil de olvidar”.