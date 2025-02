El PP afea la encuesta de vivienda de A Illa y apuesta por el PXOM

El PP de A Illa salió al paso ayer de la encuesta sobre necesidades de vivienda en el municipio cuyos resultados se publicaron esta semana. Los conservadores piden al alcalde, el socialista Luis Arosa, que “se deixe de enquisas e se centre en desbloquear o PXOM”, el documento urbanístico que “impide edificar aos veciños”.



Para el portavoz popular, Miguel Paz, es “surrealista” que el ejecutivo insular “conformado por xente que leva moitos anos na Corporación e que se supón que debe coñecer as demandas dos veciños”, “teña que recurrir a unha sondaxe para saber que fan falta máis vivendas no municipio, construídas sempre de xeito ordenado e respectando o urbanismo e os valores naturais, para deixar de perder poboación”.

“Procupación impostada”

Además, señalan que “nestas últimas semanas de súpeto entroulles unha preocupación desbordada pola vivenda, pero cremos que é impostada porque non están centrándose no foco do problema”. “Ninguén cre que vaian construir” las setenta viviendas de protección anunciadas en la Avenida da Ponte, opinan. En cambio, sostienen que “as solucións pasan exclusivamente por poder construír nas parcelas dos propios veciños e que actualmente non poden polas fortes restricións das áreas de reparto”.

Modificaciones puntuales

De esta forma, el PP cree que el ejecutivo insular “debería adicarse a traballar nas modificacións puntuais que permitan axilizar o desenvolvemento destes ámbitos, xa que esta configuración urbanística, xerada polo PSOE no executivo municipal, é a que ten paralizada a construción de vivenda en moitos espazos desde hai 22 anos e provoca que veciños que teñen terreos en propiedade teñan que mercar un piso noutros concellos para facer a súa vida”. “Fixeron unha xestión urbanística da que pagamos as consecuencias e que está a botar á xente da Illa”, valora Paz.



Un análisis, eso sí, que choca con el del gobierno local. Los conservadores ya habían apostado por el desbloqueo de la construcción en el urbanismo hace unos meses, pero, entonces, el alcalde había replicado que era el Plan de Ordenación do Litoral (POL) de la Xunta el que “impide” la construcción en hasta “27 áreas de reparto”.



En cualquier caso, Paz recordó que el Partido Popular ya había incluido en su programa electoral de 2023 la ejecución de estas modificaciones puntuales del PXOM para “cambiar a calificación do solo en moitas áreas de reparto, o que liberaría o terreo das prohibicións actuais e daría solución a gran parte do problema da vivenda”.