El PP culpa a Giráldez de “actuar de xeito ditatorial” y de dar “medias verdades” sobre la Escuela Infantil

El anunciado cierre por obras de la Escuela Infantil de Meis sigue alimentando la polémica política, al hilo de las críticas del PP. Hoy, los de Marta Lucio volvieron a cargar contra el ejecutivo socialista de Marta Giráldez, a quienes acusan de “actuar de xeito ditatorial e tentar impoñer o silencio”, además de decir “medias verdades” sobre la gestión de este problema ante la Xunta.



La regidora declaró en el fin de semana sobre el PP local que “polo menos que queden calados”, si querían “axudar aos seus veciños”, al defenderse de una acusación previa de los conservadores, palabras que han dado más mecha a la crítica del grupo opositor. Así, los populares defendieron este lunes su derecho a pronunciarse sobre este y otros asuntos de interés municipal.



“Os catro edís do Partido Popular temos o respaldo de case o 40 % dos veciños e fomos elixidos democraticamente para representar e defender os intereses dos meisinos, polo que lamentamos profundamente que, ante unha xestión inequivocamente nefasta da alcaldesa con respecto á escola infantil”, consideran, “o seu único argumento sexan mandarnos calar”. Añadieron que “de feito, anunciámoslle que non imos calar, porque sempre imos poñernos ao lado dos veciños, e máis ante unha neglixencia absoluta da alcaldesa que, pola súa falla de previsión, vai ocasionar moitísimos prexuízos ás familias de Meis”, insistieron.

“Medias verdades”

La regidora declaró el jueves haber contactado con la Consellería y el viernes el PP lo calificó de mentira: “A derradeira solicitude de comunicación data do ano 2021 e non teñen constancia deste peche inminente”. El sábado, la alcaldesa hacía público un escrito del Concello por registro a Política Social para probar sus palabras. Pero los conservadores volvieron hoy a la carga. Así, Lucio imputó este lunes a Giráldez que “xogara con medias verdades” sobre la gestión del Concello ante la Xunta y sobre “unha suposta deixadez por parte da Consellería de Política Social á hora de artellar algunha alternativa de espazo para os cativos mentres duraran as obras”. Aunque reconocen el escrito presentado ante la Xunta, defienden en el PP que en él “informábase das actuacións, pero en ningún caso Marta Giráldez solicitou formalmente unha reunión para abordar a problemática do peche e buscarlle unha solución”.

Comunidad de montes

Lucio también culpó a Giráldez de “terxiversar a realidade” sobre la reunión con la comunidad de montes que preside Joaquín Martínez, concejal y número dos del Partido Popular. La regidora afeó que fuese “o único representante” de entidades sociales con las que contactó el gobierno local que “dixo que non” a la posible colaboración para la puesta a disposición de locales alternativos para la guardería mientras dure la obra.



El PP defendió hoy que “el non acudiu como cargo político e en ningún caso se negou a petición de cesión dunha instalación comunal, xa que dixo que habería que estudalo, pero que loxicamente había dificultades xa que o recinto xa tiña actividades pechadas e comprometidos previamente”, indicaron.