El PP isleño reprocha falta de diálogo para el plan de tráfico y el presupuesto

El PP de A Illa de Arousa afeó hoy las formas del gobierno bipartito, al que acusan de no consensuar actuaciones de calado, como el plan piloto de tráfico anunciado para el verano o los presupuestos que se prevén aprobar en Pleno el viernes.



Por un lado, Matías Cañón criticó que al menos este mediodía, todavía carecían de convocatoria de ese Pleno y de documentación alguna. Tampoco habría recibido nada sobre la ya anunciada decisión de cambiarlo de asiento en la Corporación.



“Enterámonos antes pola prensa”, reprocha Cañón, de todas estas decisiones. El conservador señala que el año pasado “dixeron que nos chamarían para a elaboración dos presupostos, para aportar ideas. Ao final non chamaron. Pero é que este ano, nin iso”. Por eso, no ve “coherente o que din e o que fan”, porque, señala, por un lado recriminan a los populares que no aporten propuestas y, por otro, “non nos comunican nada nin contan con nós”.

Solicitan una comisión

Por otra parte, el PP emitió hoy un comunicado en el que dudan de la efectividad del anunciado plan de tráfico con buses lanzadera, zona azul en Area da Secada y restricciones al tránsito rodado a visitantes en el centro.



Por ello, solicitan una comisión “cos axentes sociais” para “consensuar solucións”. En esa mesa se sentarían los tres partidos de la Corporación, representantes del comercio, hostelería y vecinos.



“Cremos que se trata dunha cuestión importante, porque temos que artellar como facilitar a circulación e a vida diaria dos veciños de A Illa nas épocas de maior agobio e tamén temos que buscar certa fluidez no tráfico e o estacionamento para os que veñen de fóra, polo que avogamos por conformar un grupo de traballo no que esteamos unha importante representación da xente”, valora el portavoz.



En opinión del PP, la zona azul en Area da Secada “non impide en ningún caso que un veciño chegue a mediodía ou pola tarde e non teña sitio para estacionar”. Los buses lanzadera “non van ser unha opción atractiva para que os visitantes deixen os seus vehículos nos aparcadoiros que hai xusto despois da ponte”, pues “esixiría unha frecuencia moi elevada” para que “compense”.



Los cambios en el tráfico creen que están “collidos con pinzas” y “poden causar prexuízos aos veciños”.



Además, dudan de la política izquierdista en materia de tráfico, ya que los precedentes “non son nada alentadores”, incidiendo en el “rodeo infinito” que hay que dar ahora “para chegar ao centro” en coche.