El PP urge reabrir al tráfico la Praza Asorey al considerar que hay un “forte descenso de vendas”

El PP de Cambados vuelve a la carga con la Praza Asorey, cuya peatonalización despertó numerosas quejas de los comerciantes del entorno. Los populares reiteraron hoy su demanda para que se reabra al tráfico esta zona, asegurando que la medida impulsada por el edil José Ramón Abal habría provocado un “forte descenso de vendas” para os comercios y también se habrían causado “prexuízos aos residentes”.



Algunos establecimientos han cambiado de horarios, “pero notan moito a medida”, mientras que uno “xa pechou para trasladarse a outra zona da vila”, lamentan los conservadores. Además, subrayan que “moitos veciños non poden acceder aos seus garaxes polas paradas irregulares de coches”.



Desde el PP recuerdan que, en estos momentos, sigue vigente su moción que había prosperado en diciembre en Pleno solicitando la reapertura al tránsito, en una sesión en la que el BNG se ausentó de la misma en protesta por otro asunto, dejando en minoría al cuatripartito.

Vigente

Por eso, inciden en que aquel acuerdo en el seno de la Corporación “está en vigor”, “sen que o Concello fixese nada por adoptala malia ser un acordo plenario e sen que, polo momento, fose revogada, tal e como anunciou o concelleiro independente, José Ramón Abal”. Del edil de Pode añaden que “non cumpríu co seu anuncio de levar o asunto á sesión de xaneiro para confirmar o peche agardando contar cos votos do BNG”.



Finalmente, la cuestión no se debatió en ese primer mes del año y la portavoz popular, Sabela Fole, señala que esto ocurrió “sen que saibamos o motivo”. Opina que, tal vez fue “porque non as ten todas consigo de que a maioría do Pleno confirme a clausura da praza ante o crecente malestar existente”. Eso sí, evidencia que, en cualquier caso, “agora hai un mandato plenario que ordena abrila ao tráfico”, por lo que pide acciones al gobierno municipal.



Insisten en que la reapertura sería la mejor salida, “xa que a situación está a crear máis problemas que beneficios, posto que atasca a vila, molesta á xente da zona e non permite crear ningún espazo peonil que se use”, “xa que aquilo é un páramo”, señalan desde el grupo opositor.

También a garajes

El PP también expone las “molestias aos veciños”, sobre todo aquellos que tienen plazas de garaje, “xa que en moitas ocasións non poden acceder ás mesmas con motivo das paradas irregulares doutros vehículos fronte aos maceteiros colocados para pechar a praza”.

Para Sabela Fole, “a colocación destes elementos é inapropiada e ilegal para clausurar unha vía, pero é que ademais a xente para alí os seus coches” y habría quienes tuvieron que “agardar ata dúas horas para poder entrar na súa praza e chegar ao seu domicilio”. Lamenta, además, que esta medida se añada a “moitas outras” de restricción al tráfico que “están a prexudicar gravemente” a comercio y vecinos.