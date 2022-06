El PSOE considera “delirante” la oferta de vivienda gratis para médicos en Sanxenxo

El convenio firmado entre el Concello de Sanxenxo y el Sergas para captar médicos de fuera de Galicia durante el verano ofreciendo vivienda gratuita llegó ayer con polémica al Parlamento de Galicia. El diputado del PSdeG-PSOE, Julio Torrado, tildó de “delirante” la iniciativa y acusó a la Xunta de “romper a planificación e a equidade” del sistema, además de convertir la sanidad en un “mercado de fichaxes”.





El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, negó que se vaya a producir esa ruptura y defendió que “o convenio ampara unha iniciativa que xorde da adminsitración local para conseguir reforzos coxunturais nunha época delimitada, non para ter praza fixa”. Al mismo tiempo, ante las acusaciones de Torrado de guiarse por “que concello ofrece máis e non polas necesidades sanitarias”, Comesaña recordó que “o PAC é para toda a comarca” y no descartó extender la iniciativa a otros municipios.





Para el titular de Sanidade, estas críticas del PSOE suponen una “hipocresía”, ya que en Verín “un alcalde socialista ofertou en decembro de 2019 alugar a casa que quixera” a un profesional de pediatría para cubrir una plaza que sería de carácter permanente. “Daquela parecíalle ben este tipo de medidas, sempre que se puidera usar nunha campaña política contra un goberno do PP. Iso si que é mudar de postura a conveniencia”, señaló.





La cuantía que abonará el Concello de Sanxenxo para esta materia asciende a 32.000 euros y Torrado alegó que el acuerdo “non clarifica de quen son as vivendas, quen escolle”. De esta manera, destacó que a partir de la cantidad establecida “corre a cargo do Sergas”, por lo que preguntó “conforme a que criterio van pagar se alguén presenta vivendas de 100.000 euros”. Ante esto, Comesaña resaltó que el Ejecutivo autonómico “non vai poñer nin un euro máis”.





Mientras tanto, sigue pendiente de conocerse la resolución del Sergas sobre las cinco solicitudes presentadas para cubrir cuatro plazas en el PAC de Baltar y el centro de salud de Vilalonga.