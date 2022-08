Sanxenxo inaugura un mural en el mercado de abastos que homenajea al sector primario

El Concello de Sanxenxo inauguró ayer en un acto un mural en el que aparecen representados los sectores primarios. Los alumnos adultos del Centro de Arte municipal son los autores de la pintura ‘O noso mar’, que homenaje a la pesca y la agricultura con una obra de 6 metros de largo y 2,50 de alto inspirada en la obra del pintor Luis Seoane.



La concelleira de Educación y Cultura, Paz Lago, acompañada del edil de Economía y Personal, Marcos Guisasola, de la directora del Centro de Arte, María Vázquez, del presidente de los placeros, Egidio Barral, y de varios alumnos fueron los encargados de descubrir la pintura ante la expectación de los clientes y comerciantes de la plaza.



“Quero agradecer a disposición dos alumnos a cumprir con este encargo que fai posible que o mercado conte con este mural que enche de cor e talento este espazo e dá visibilidade ao seu traballo”, indicó Lago. En la misma línea, señaló que no se descarta que sigan realizándose colaboraciones de este tipo en otros departamentos municipales e incluso en el propio mercado.



Un total de 19 alumnos participaron en el mural que realizaron en un plazo de mes y medio. La directora del Centro de Arte explicó que se buscaba realizar una obra polivalente que se pudiese ampliar, e incluso mover. “Está feito con esmalte e sobre madeira, o que permite movelo e incluso amplialo. Empregáronse cores vivas para dar corido ao mercado e o resultado é moi bo”, dijo. Las pinturas de Luis Seoane fueron los referentes para realizar este mural. “Non reproduce o seu traballo, pero si a base da que partimos”, añadió.



Vázquez valoró positivamente este tipo de exposiciones públicas que permiten visibilizar “o traballo que facemos ao longo do ano no Centro de Arte e anima a outras persoas a apuntarse”.