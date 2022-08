Sanxenxo pone el “broche de ouro” al verano con un carrusel de fiestas

Sanxenxo encara el final de la temporada alta de verano y el inicio de septiembre con un carrusel de fiestas para honrar a San Xenxo, Santa Rosalía y la Virgen del Carmen. La agenda de actividades se alarga durante 13 días, desde el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre, incluyendo propuestas musicales, culturales y gastronómicas.



La concelleira de Educación y Cultura, Paz Lago, presentó ayer el programa, señalando que “recobramos as festas que nos gustan, as que queríamos vivir e pola pandemia ata agora non puidemos”. Además, indicó que “perseguimos un único obxectivo: que todo o mundo celebre as festas de Sanxenxo e poña un broche de ouro ao verán”.



La actividad arranca el próximo miércoles con el chupinazo desde el balcón consistorial a las 12 horas y animación en las calles. A las 21 horas, la Asociación Abiñadoira actuará en la Praza Pascual Veiga y a las 22 horas, la Praza dos Barcos acoge el concierto de la banda de Sabina, Benditos Malditos.



El jueves 25 de agosto se celebra, coincidiendo con San Xenxo, el Día do Turista. El evento principal será la Sardiñada Popular en la Praza dos Barcos. En el mismo recinto tendrá lugar la Feira de Produtos Artesáns. La Praza de Pascual Veiga acogerá el concierto de la Banda de Música de Sanxenxo. A las 19 horas tendrá lugar la misa y procesión en honor al patrón y por la noche, la verbena con Claxxon y Marbella.



Al día siguiente, la Praza dos Barcos acogerá la actuación de Galifunk a las 22 horas. El día 27, Cantigas e Agarimos tomará el relevo. El 28, la actividad comenzará a las 12 horas, con la XXII Milla Vila Urbana en el Paseo de Silgar y a las 21:30 horas, la Praza dos Barcos acogerá el concierto de María do Ceo. El Auditorio de Emilia Pardo Bazán tendrá los días 29, 30 y 31 las XIII Xornadas de Sanxenxo na Historia a partir de las 18 horas.





Inicio de septiembre



El 1 de septiembre, la jornada estará dedicada al público infantil, mientras que el día 2 por la noche serán los Concertos da cebola con grupos locales. A las 21:30 horas, en el Paseo de Silgar, a las 22:30 horas, en la Rosa dos Ventos y a las 23:30 horas, en el Paseo dos Barcos.



La exaltación de la cebolla arranca el sábado 3 a las 12 horas con música y gastronomía en la Praza de Pascual Veiga. A las 22 horas, procesión nocturna para recoger la imagen de Santa Rosalía y a las 22:30 horas, gran concierto en la Praza do Mar.



El domingo estarán abiertos los stands de la XL Feira da Cebola en la Praza dos Barcos. A las 12 horas se realizará la tradicional entrega de las Cebolas de Ouro. Por la tarde será la misa y procesión en honor a Santa Rosalía y a las 22 horas, se celebrará el paso nocturno para recoger la imagen de la Virgen del Carmen. La verbena y los fuegos cerrarán el día.



El lunes 5 se cierran las fiestas con los actos en honor a la Virgen del Carmen. La música durante el día, la procesión y la misa darán paso a la verbena nocturna.