Suso Sueiro deja la Corporación de Meaño tras la reunificación del PP y lo sustituirá Mari Cruz Vázquez

El edil del PP de Meaño y candidato de esta formación en las últimas municipales, hace casi un año, Suso Sueiro, presentó ayer su renuncia como concejal de la Corporación. Será sustituido por quien fuera número cinco de la lista electoral, Mari Cruz Vázquez Torres.



La decisión fue comunicada ayer por el Partido Popular, que señala como causa de su salida falta de tiempo por “motivos profesionais e persoais” que “lle impiden atender axeitadamente as súas obrigas como edil e a representación e atención dos veciños”. El propio saliente indica que ya cuando se decidió a encabezar la candidatura municipal lo hizo “malia as moitas dificultades, por falla de tempo, que me xeraban as miñas obrigas laborais e a atención da miña familia e chegou o momento de dar un paso atrás”.



Lo hace ahora, tras la integración de Veciños de Meaño en el seno popular, lo que supone el regreso del alcalde, Carlos Viáitez, y su equipo, al PP. Por ello, Sueiro valora que el proyecto conservador en el municipio “queda moi ben encauzado tras a integración de Carlos Viéitez”, a quien deseó suerte y ofreció su colaboración.



La decisión de que sea Cruz Vázquez quien lo sustituya se tomó tras un encuentro de la candidatura, en el que se acordó por unanimidad la elección de la número cinco. Es, consideran, la “persoa que dispón do tempo suficiente para exercer axeitadamente as tarefas de concelleira”.



Sueiro aprovechó su despedida para expresar su “enorme agradecemento polo apoio, a xenerosidade e o traballo” de los miembros de la lista electoral, así como de los presidentes provincial y autonómico, Luis López y Alfonso Rueda. También dio las gracias al resto de agrupaciones populares de la comarca, así como a los vecinos de la localidad.