Este verano aparca el coche y súbete al bus urbano de Sanxenxo

El plan de pasar un día en la playa o de compras, normalmente, solo tiene un inconveniente: buscar un buen sitio para aparcar el coche mientras disfrutas del sol y la arena. Para lograr que tu jornada no encuentre este tipo de impedimentos, el concello de Sanxenxo, por primera vez en su historia, cuenta este verano con transporte urbano.



En total, estarán en funcionamiento desde el próximo sábado y hasta el 8 de septiembre, dos líneas circulares que recorrerán todo el municipio con un total de 58 paradas y una lanzadera que conectará el Polígono de Nantes con el centro de Sanxenxo y la playa de Baltar en la zona de Portonovo.

El precio del billete será de 1,55 euros pero, al formar parte del Servizo de Interés Municipal (SiMu) de la Xunta de Galicia, el transporte ofrece descuentos, incluso llegando a ser gratuito para las personas mayores de 65 años o los menores de 21. Para conseguir estos descuentos, los interesados deberán acudir a las oficinas de ABANCA en Sanxenxo y solicitar la Tarxeta de Mobilidade de Galicia (TMG).



De la misma manera que el precio, los horarios tampoco podrán ser una excusa para no utilizar este servicio, ya que, como indican desde el ayuntamiento, la lanzadera contará con salidas cada media hora desde ambos puntos y, los autobuses circulares pasarán cada hora por las diferentes paradas. Esto, siempre y cuando, el tráfico acompañe.



“Dependiendo da hora é posible que a ruta do bus lanzadeira cambie. O servizo se poderá ir adaptando ás necesidades do tráfico”, indicó en la prueba piloto del servicio realizada ayer, Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo. En ensayo salió bien: el bus lanzadera cumplió con el tiempo previsto para el trayecto realizado, unos 15 minutos de ida y otros tantos de vuelta.

Aunque el punto de partida se tenía claro desde el inicio del viaje: el polígono de Nantes, las paradas que realizará el autobús no estaban del todo decididas. Se sabía la calle; por un lado Castelao y por el otro, la carretera de la playa de Baltar, pero no el punto exacto.

En esta prueba, tanto el alcalde de Sanxenxo como los responsables de Monbus, con Javier Lorenzo, gerente de la delegación en Pontevedra, fijaron las paradas más idóneas para el autobús. Así, el primero será en Rúa Castelao antes de llegar a la rotonda que la une con la calle Progreso y, el otro, en la rotonda de Baltar.

Aparcamiento disuasorio



Y, ¿dónde dejamos nuestro coche para utilizar el autobús? Desde el concello también quieren dar respuesta a esta pregunta. “Estamos preparando unha zona para aparcar de maneira gratuita, que é un terreno municipal no polígono e que ten mil metros, polo que entrarán máis de 300 coches”, indicó Telmo Martín. Además, añade, en la zona comercial también hay muchas plazas de aparcamiento que podrán ser utilizadas por los usuarios del autobús.



El objetivo por parte del gobierno local es que estos autobuses sean utilizados tanto por los vecinos y vecinas de Sanxenxo como por los centenares de visitantes que llegan a la villa sobre todo en los meses de verano. “Apostamos por una mobilidade sostible que axude a reducir o tráfico particular no municipio durante a tempada estival”, explicó el alcalde tras realizar parte del trayecto.



La posibilidad de contar con transporte público en Sanxenxo es el resultado de una colaboración entre el municipio y la Xunta de Galicia. En este primer ensayo, definido como “experiencia única” por Telmo Martín, también estuvo presente Judit Fontenla, directora general de Movilidad.



“Desde a Xunta traballamos na búsqueda dunha mobilidade máis sostible, buscamos reducir o uso do transporte privado con iniciativas como esta”, comentó Fontenla, tras probar este primer viaje en autobús urbano de Sanxenxo.