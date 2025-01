La Xunta sacará a concurso derechos mineros caducados en la zona de O Salnés

La Xunta está inmersa en un proceso para sacar a concurso público medio centenar de derechos mineros caducados y en los próximos días será el turno de los seleccionados en la provincia de Pontevedra. Serán un total de 17 y también toca en la comarca de O Salnés, en terrenos correspondientes a los términos municipales de Sanxenxo, Meaño, Valga y Cesures y que en su día fueron concedidos principalmente para recursos como el caolín, arcillas y cuarzo. Se tratará de permisos para la investigación y análisis del subsuelo, en ningún caso serán autorizaciones para la explotación y si el solicitante estuviera interesado tendría que iniciar el trámite correspondiente.

Una veintena vigentes

Actualmente, en la comarca saliniense y su área de influencia hay vigentes sobre una veintena de permisos en diferentes situaciones administrativas. Así, hay dos concesiones directas de explotación para yacimientos de Vilalonga (Sanxenxo) y Catoira para arcillas y recursos relacionados. También están las canteras repartidas por diferentes municipios y entre las cuales hay para explotar granito ornamental, como las de San Lourenzo de Meis; Godos y Saiar (Caldas); Cea (Vilagarcía) o la de Chan do Corno, cuya extensión alcanza a terrenos vilagarcianos y caldenses. Asimismo las hay de granito para áridos, como la de Lantañón, que también toca a Vilanova de Arousa y Portas.

Destacada es la riqueza hidrológica de este territorio con autorizaciones para el aprovechamiento de caudales de carácter mineromedicinal y termal. Una es la de As Lombas, que fue solicitada hace una década por el Concello de Catoira con el propósito de poner en marcha un proyecto de balneario para explotar este recurso y que se quedó en un cajón y que ahora quieren retomar como un complejo de pozas termales. Otras son las conocidas de Caldas de Reis, Cuntis y A Toxa (O Grove) donde operan tres establecimientos balnearios con sendas autorizaciones. También está vigente un derecho para explotar el manantial de San Xinés de Bamio (Vilagarcía) y que ostenta una empresa embotelladora.



Los datos están recogidos en los catastros mineros de la comunidad autónoma y del Minsterio para la Transformación Ecológica y también ofrecen el estado de otras explotaciones sobre las que ya hay abiertos trámites para otorgar autorización, principalmente de investigación. Y es que el número de derechos mineros habilitados para el territorio arousano y del Ulla-Umia supera con creces el medio centenar.

Según lo anunciado por la Consellería de Economía hace unos días, el concurso público que está a punto de abrir incluye algunos de los caducados y fuentes conocedoras del proceso señalan tres ubicados en Sanxenxo y otros que afectan a Meaño, Cesures y Valga y que tienen que ver con recursos como la arcilla, el caolín, el cuarzo y el granito. Son elementos de gran abundancia en general porque Galicia está asentada sobre importantes afloramientos de este tipo de rocas y, de hecho, es líder en la producción de roca ornamental a nivel nacional.

El proceso también atañe a otras localidades, sumando un total de 17 derechos en toda la provincia de Pontevedra: O Porriño cuenta con seis caducados, dos de ellos compartidos con Salceda de Caselas (que cuenta con cuatro al sumar uno en solitario y otro con Tui); A Guarda, con tres, y otros municipios en la lista son O Rosal y Tomiño, según informó Europa Press.



Este paquete también incluirá los elegidos en la provincia de Ourense, donde se ofrecerán 10, y las condiciones para que las empresas interesadas presenten sus propuestas se publicarán en el Diario Oficial de Galicia, siguiendo el mismo camino iniciado hace unos días con los 24 que la Xunta ya sacó de Lugo y A Coruña. En total, ofrecerá 51 en toda la comunidad, aunque en una revisión realizada el año pasado había detectado unas 200 explotaciones sin actividad.

Requisitos

Las autoridades autonómicas explicaron que el objetivo es “impulsar a investigación de materiais fundamentais para sectores estratéxicos da economía de cara ao seu futuro aproveitamento”. De hecho, los contratos darán derecho, en primer lugar, a analizar e indagar el subsuelo para conocer su potencial y a su posterior explotación en el caso de que el interesado así lo desee y “se cumpran todos os requisitos técnicos e ambientais” y para lo cual deberá tramitar una concesión de explotación.

En esta línea, se tomará en cuenta la Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, por lo que para elegir entre las empresas solicitantes primarán “os criterios de calidade social e ética, así como de impacto socioeconómico do proxecto”, explicaba el presidente Alfonso Rueda a principios de mes. De hecho, en los pliegos ya publicados se recoge que este aspecto puede dar hasta 55 puntos de los cien del baremo.



El gobierno autonómico se ha propuesto resolver este proceso en un plazo de seis meses y las sociedades interesadas en concurrrir tendrán dos desde la publicación en el boletín oficial para remitir sus propuestas.



Las mismas fuentes también destacaron que buscan proyectos “que empreguen métodos de extracción e produción respectousa co medio ambiente” y que con este movimiento se atiende una “das principais demandas do sector mineiro galego ao tempo que Galicia se aliña coa normativa comunitaria, que busca reducir a dependencia do exterior das materias primeras fundamentais, a simplificación administrativa e o fomento da innovación ao longo de toda a cadea de valor”.

Economía señala el “enorme potencial” en la extracción de minerales “estratéxicos”

La administración autonómica ha subrayado el “enorme potencial” de Galicia en la extracción de minerales considerados estratégicos por su importancia en sectores fundamentales de la economía, pues se trata de productos de uso cotidiano como el móvil, vidrio, el automóvil eléctrico o los escaners de uso médico. Así, hizo mención a recurso naturales minerales de “enorme valor” como el cobre, magnesio, silicio metálico, antimonio, titanio, wolframio, platino, litio, cobalto, tántalo o niobo, entre otros. “Destes tres últimos minerais, a comunidade galega é a única rexión europea na que se ten detectado a su presenza ata a data. Así mesmo, o barito e o grafito son outros minerais que se teñen identificado” en la comunidad. Y en cuanto a la relevancia del sector, las mismas fuentes indicaron que “é estratéxico para Galicia” al suponer el 1,2% del PIB gallego y representar el 8,2% de la producción minera de España.

La Cámara Oficial Mineira de Galicia celebra la decisión e indica que este procedimiento "debería ser habitual”

Hace más de una década que la Xunta convocó un concurso público de este tipo y la Cámara Oficial Mineira de Galicia ha recibido con satisfacción la decisión, además de que llevaba tiempo solicitándolo. Sus responsables consideran “fundamental poner a disposición de la sociedad los recursos naturales presentes en el territorio” y, en su opinión, la actualización de las autorizaciones “es un trámite administrativo que debería ser habitual para facilitar la investigación y conocer nuestros recursos minerales disponibles”. Los responsables de la entidad recordaron que la ley de minas establece que cuando una concesión caduca queda bloqueada hasta que salga de nuevo a concurso. También recalcó que “no implica en sí misma la apertura de nuevas explotaciones sino que supone el primer paso para impulsar nuevas investigaciones geológicas en busca de materias primas estratégicas para la industria”.