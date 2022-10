El gobierno local responde a Podemos que la reunión con Movilidad ya la tuvo en mayo

El gobierno local responde a Podemos que, si bien es cierto que el alcalde mantuvo una reunión con el Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana para avanzar en la cesión del tramo urbano N--640, “non é menos certo que en maio mantivera outra xuntanza en Madrid cos responsables do ministerio e polo mesmo motivo”.





“Claro que en xuño sabíamos que o PXOM estaba pendente do informe de Fomento, pero en maio tamén tamén, por iso fomos a Madrid e en outubro falamos de novo co Ministerio, esta vez en Pontevedra, e farémolo as veces que fagan falla”, señala el ejecutivo socialista, que recomienda a la portavoz de Podemos, María de la O Fernández, que sea “máis seria e menos indolente”.





“Se repasara a hemeroteca ou simplemente preguntara, xa sabería como está este ou calquera asunto”, aseguran desde el gobierno que preside Alberto Varela.

Cesión de la carretera





Inciden desde el ejecutivo en que la tramitación del PXOM es “un dos trámites máis complexos” a los que se enfrenta una administración y que “o Ministerio defende os seus argumentos e nós os nosos”. Las condiciones para la cesión de la N-640 son el origen del debate, ya que Ravella pide su humanización previa. "Estamos seguros de que si de Podemos dependera,a estrada xa estaría cedida e todos os trámites do PXOM estarían xa listos, pero mentres tanto non se da esa circunstancia, nós trataremos de seguir os procedementos establecidos", señala el gobierno local.