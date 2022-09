Absuelven de exhibicionismo a un cesureño que paseaba desnudo ante las hijas de su pareja

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de absolver a un vecino de Pontecesures de un delito de exhibicionismo por el que había sido condenado hace unos meses por la Audiencia Provincial de Pontevedra. El máximo tribunal gallego no ve delito en el hecho de que el hombre se pasease vestido con camiseta y calcetines, pero con los genitales al aire por la casa que compartía con su pareja y con sus dos hijas menores de edad. La sentencia apunta a que las dos niñas –de 12 y 14 años de edad– “niegan haberse sentido inquietadas por ello” y que “una cosa es andar desnudo por la casa adelante y otra muy distinta hacer ostentación de ello con expresa exhibición obscena de los propios genitales”. Algo que, el TSXG, no entiende como probado. El máximo tribunal emite así una sentencia diferente a la de la Audiencia Provincial atendiendo a que condenar al caldense por exhibicionismo sería “prohibir la desnudez domiciliaria en casas donde hay hijos menores”. Aunque el ahora absuelto era el único de la casa que se paseaba desnudo de cintura para abajo el TSXG entiende que “no parece que el naturismo exija consorcio familiar alguno para su práctica”. Añade en este sentido que “el naturista podía ser él, pero sus seres queridos podrían perfectamente profesar otro credo personal diferente y ser, no obstante, tolerantes con el acusado”.





Cabe recordar que el hombre fue denunciado en su día no solo por un delito de exhibicionismo, sino también de abuso sexual a niñas menores de edad. Esto último quedó sin probar ya en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Pontevedra. El hombre recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que lo ha absuelto ahora también del delito de exhibicionismo. De hecho en el fallo del tribunal provincial se le condenaba a un año de prisión.





El TSXG reitera en su fallo que cabe la posibilidad de considerar que al acusado “simplemente le gustaba andar desnudo por la casa, como naturista que era y si estaba su familia en casa, la cual nunca se opuso a su indumentaria”.