Castaño garantiza ante los padres la continuidad del servicio de la escuela infantil de Catoira

El equipo de gobierno catoirense, con el alcalde, Xoán Castaño, a la cabeza, mantuvo este miércoles una reunión con los padres y madres de los niños matriculados en la escuela infantil de Catoira, donde el ejecutivo garantizó la continuidad y mantenimiento del servicio, considerado como básico para el ejecutivo. En dicho encuentro, Castaño explicó que el Concello cuenta con “garantías xurídicas” de que el proceso de municipalización es “perfectamente viable”.



Sobre el tiempo que está requiriendo este proceso, el regidor defendió que “o cambio de modelo foi lento precisamente para que todos os pasos se deran sobre seguro cos avais legais pertinentes”. En este sentido, el alcalde subrayó que, al amparo de un informe de secretaría, “non asume ninguna competencia impropia”, sino que simplemente se hace cargo de continuar con el servicio que ya existía, “só que dunha maneira diferente”, de forma directa.



Asimismo, Castaño destacó que ya existe una partida específica contemplada en los presupuestos municipales que el ejecutivo está preparando para su aprobación, para hacer frente a los gastos de la escuela infantil. Además, el regidor nacionalista intentó transmitir “seguridade e tranquilidade” a las familias ante las “mentiras” vertidas por el PP y PSOE, según criticó. En concreto, el alcalde se refirió a las informaciones de la oposición que señalaban que “legalmente o Concello asume competencias que non lle son propias”, entre otras circunstancias.



De igual modo, Castaño señaló en el encuentro que el Ayuntamiento solicitó presupuestos para saber cuánto podría cobrar una nueva adjudicataria, disparándose la cifra hasta unos 30.000 euros más de lo previsto para la gestión directa. Además, anunció que se realizará un nuevo informe por parte de la secretaria en relación a la legalidad y corrección jurídica del cambio de modelo: “os termos están claros xa no informe actual. Pode que PP e PSOE non o viran ou non o leran, entendendo ler por comprender o que alí se di, pero haberá un novo informe”, advirtió el regidor, que pidió más “altura de miras” a la oposición, así como le requirió que “deixe de enredar cun servizo tan importante para a calidade de vida das familias vikingas”, sentenció.