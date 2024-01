La concesionaria de la escuela infantil de Catoira notificó el abandono del servicio hace ocho meses

La empresa concesionaria de la escuela infantil municipal de Catoira anunció por escrito al Consistorio su intención de abandonar el servicio hace ocho meses, en el mes de junio, por lo que ya se cumplió el requisito legal que marca un plazo de cuatro meses para notificar dicho procedimiento al Concello. Así lo denuncia el Partido Popular mediante un comunicado en el que vuelve a arremeter contra el gobierno local por su “desidia”: “o concello co BNG vai tarde, mal e arrastro”.



En esta línea, el portavoz popular en el municipio, Iván Caamaño, advierte que “en calquera momento, a empresa podería cerrar xa a porta ao pasar os catro meses que marca a lei”. Una situación de la que el concejal popular culpa a la “pésima xestión” de Xoán Castaño y que, a su entender, “sitúa no abismo a unha escola que acabará pagando as desfeitas do BNG”, recrimina.



De igual modo, Caamaño acusa al ejecutivo nacionalista de poner sobre la mesa una “pésima solución ante un problema ao que non fixo absoluto caso durante meses” y que buscase que dicha propuesta saliese adelante con los votos de la oposición, en concreto del PP, “xa non ao PSOE que parece que non existe para el”.



El tiempo apremia y el gobierno catoirense ya avanzó que trabaja para convocar un nuevo Pleno extraordinario en el que pueda contar con todos los concejales del Bloque con el objetivo de aprobar, con mayoría absoluta, la municipalización del servicio, con la que el Concello plantea subrogar en las mismas condiciones al personal del centro.



Una propuesta que no convence ni a populares ni a socialistas, que piden que se vuelva a sacar a licitación el servicio y que no se fían de los estudios de gastos presentados por el Consistorio. Así, desde el PP lo tienen claro: “prometeron cerrar unha pirotecnia e acabarán cerrando unha escola”, sentencian.