El Concello reprende a Santamaría por su posición en los viales de la Xunta y dice que no los asumirá sin arreglar

El gobierno local de Vilagarcía ha querido valorar la posición del diputado del PP en el Parlamento de Galicia, Raúl Santamaría, sobre quién debe financiar el arreglo de tres importantes carreteras autonómicas en la ciudad. Los socialistas de Ravella califican la posición del conservador de “sorprendente” y acusan al PP de utilizar “distintas varas de medir”. El gobierno local echa la vista atrás, a cuando en Ravella gobernaba el PP con Tomás Fole, para recordar que en aquel entonces “a Xunta asfaltou a avenida Rosalía de Castro e en ningún momento lle pediu nin proxecto nin cartos ao Concello”. En este sentido la portavoz municipal, Tania García, declara que “agora que están na oposición defenden xusto o contrario. Estamos seguros de que os cidadáns que viven na avenida de Rosalía de Castro, na de Cambados ou na de Agustín Romero tomarán nota do que lles propón Santamaría e o PP: se queren un vial seguro, que o paguen”.



El ejecutivo local hace especial mención a la postura del diputado popular vilagarciano respecto de la avenida Agustín Romero. Él señaló que, con datos técnicos en la mano, no era un vial “prioritario”. García se muestra muy contraria a este posicionamiento y lamenta que “os mesmos que tanto falan do suposto abandono do rural, haberá que lembrarlles que esa avenida é o principal acceso a dúas parroquias, Cornazo e Solobeira”. Añade que “é, ademais, conexión principal de Vilagarcía co Salnés polo interior a través de Pontearnelas e, por se Santamaría non o sabe, por Agustín Romero chégase á Escola Oficial de Idiomas, ao campo de fútbol da Lomba e mesmo ao complexo educativo do mesmo nome”.



La portavoz municipal ironiza con que “coa actual deriva, o grupo popular vai facer que terminemos por botar de menos a Tomás Fole na defensa da cidade”. Recuerda que en 2014 el entonces alcalde conservador defendía lo mismo que hace ahora Alberto Varela, que la ciudad solo aceptaría la cesión de la avenida Rosalía de Castro siempre que la Xunta se la entregue al Concello totalmente arreglada. En aquel momento –como así recuerdan ahora desde Ravella– el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, había dicho que el estudio estaba prácticamente terminado y que pronto sería comunicado al Concello. “Van alá 11 anos”, zanja la portavoz municipal sobre este asunto.