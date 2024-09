Mar abre el martes todas las zonas de libre marisqueo con Os Lombos en el punto de mira

El sector de a flote de la Ría de Arousa empieza el martes la campaña de libre marisqueo. Lo hará con todas las zonas –incluida la de Os Lombos– abiertas a la extracción. Así se decidió en la reunión que representantes de las cofradías afectadas mantuvieron con la Consellería do Mar en Santiago y en la que se presentaron los resultados de los muestreos realizados por técnicos del CIMA (Centro de Investigacións Mariñas) que evidencian que la situación no es buena y que no se descarta tener que cerrar alguna zona a medida que avance la campaña.



De hecho los biólogos de la administración autonómica se mostraba contrarios a la apertura de Os Lombos (cerrados en las dos últimas campañas), pero la Consellería finalmente aceptó tras la presión de las cofradías de Carril y Rianxo, partidarias de volver a faenar en ese punto. “Cremos que debe abrirse para ver o que hai. Ver como está a situación. As zonas sen traballar non poden estar porque se converten en improdutivas”, explica el patrón carrilexo, Javier Quintáns. Señala que tras una reunión mantenida el martes con rañeiros de su cofradía se decidió que esa era la postura que había que defender en Santiago. “O biólogo di que hai marisco, que hai pezas, pero que non son de talla comercial. Pero queremos velo nós”, declara. Desde la Consellería reconocen que la situación de Os Lombos no es “óptima”, pero que se tomó la decisión de abrir “para velar polo equilibrio económico e social desta actividade marisqueira”.



Eso sí, tanto el sector como la Xunta se comprometen a mantener una nueva reunión a las dos semanas de iniciarse la campaña para revaluar y reajustar la situación.



El patrón de Carril trasmite que el deseo de los rañeiros es “traballar e non cobrar axudas e xa está, porque iso non leva a ningún lado. Queremos ir, mal non lle imos facer”.



El parón de la campaña pasada –en la que Os Lombos no se abrió ni un solo día– mantenía esperanzado al sector sobre la posibilidad de que, dado el buen reclutamiento, hubiese marisco de talla comercial para este mes de octubre. Sin embargo, y tal y como dice el patrón de A Illa, Juan José Rial Millán, “as riadas varreron con todo”. De ahí que el tallaje comercial en Os Lombos según los muestreos de la Xunta sea prácticamente inexistente. El problema es que no es con una especie en concreto, sino con todas. “Nin berberecho, nin ameixa, nin nada”, apunta Millán.



La situación es mejor en O Bohído donde la propia administración pone en valor “a mellora do stock de ameixa babosa de talla comercial respecto das mesmas datas do 2023”. De ahí que será previsiblemente en esa zona donde se centrarán las embarcaciones a faenar a partir del martes. En el caso de Cabío de babosa en talla comercial no hay gran cantidad, pero sí se ve relojito. Sobre las zonas dicen los patrones que no se aportaron muestreos.



“A xente quere saír ao mar”, reconoce el patrón isleño respecto al clima que se vive en su cofradía.



Los topes

Después de la reunión en Santiago la Consellería dio a conocer los topes por tripulante y día para la presente campaña. En el caso de O Bohído es de dos kilos de berberecho, tres kilos de almeja babosa, así como de carneiro. Además es un kilo de almeja rubia y lo mismo para la almeja bicuda. En el caso de la almeja fina lo estipulado es de medio kilo.



En Cabío las cifras son idénticas salvo en el caso de la almeja babosa, que es de dos kilos, mientras que en la almeja rubia se alcanzan los cuatro kilos, los cindo kilos de carneiro y se incluye la extracción del relojito hasta un tope de 25 kilos diarios.



En Os Lombos se podrán extraer tres kilos de berberecho, cuatro kilos de almeja japónica y medio kilo de almeja fina diarios.



De esta forma el marisqueo de a flote vuelve a la que fue durante años una de las zonas más productivas de la Ría de Arousa. Lo hace tras dos campañas prácticamente fallidas y condenadas desde su inicio. De hecho en la pasada –en la de 2023– Os Lombos no llegó a abrirse a la extracción para intentar asegurarse una buena producción en este 2025. Algo que fue totalmente aguado por las riadas del pasado invierno.



Hasta ahora los rañeiros se encontraban en cese de actividad tras el paro biológico decretado el pasado mes de enero y percibiendo las ayudas que se habilitaron. Algo que, en todo caso, entiende el sector que debe cambiar.



Férrea vigilancia

Los patrones destacan que en la reunión se expuso que el control sobre la extracción por parte de Gardacostas va a ser férrea. “Xa nos dixeron claramente que non se vai permitir nin un gramo por encima da talla permitida”, destaca el patrón de Vilanova, Rosalino Díaz.



En el caso de la vigilancia de los bancos marisqueros –que tras la desaparición de Rañeir@s pasan a ser gestionados de nuevo por la Consellería do Mar– la vigilancia correrá a cargo en Os Lombos de las cofradías de Rianxo y Carril de forma conjunta, mientras que en O Bohído serán los pósitos de Vilanova, Cambados y A Illa. Sobre esto Rosalino Díaz advierte que “hai cofradías que xa están baixo mínimos”.



Así pues la estampa de la Ría de Arousa cambiará de nuevo a partir del martes con las embarcaciones de rañeiros surcando de nuevo las zonas de libre marisqueo en la procura de un sustento y, sobre todo, de cubrir los cupos.



Tras meses parados todo el sector coinciden en que los mariscadores de a flote “necesitan ingresar” aún conscientes de que la Ría no pasa por su mejor momento a nivel de productividad, tal y como indican los datos oficiales de las lonjas publicados por la Xunta.