Los parquistas de Carril ratifican a Villanueva como presidente de la OPP

José Luis Villanueva ha sido aclamado, una vez más, como presidente de la OPP89, la Agrupación de Parquistas de Carril. La asamblea se celebró en las instalaciones que la entidad tiene ahora en la nave de O Ramal y todos los puntos del orden del día fueron aprobados por unanimidad. Los socios ratificaron no solo al presidente, sino que apoyaron al equipo directivo que lo acompañará en este mandato. El vicepresidente es Laureano González Vicente, de Cambados; el tesorero es Juan José Galbán Rodríguez, de Rianxo y el secretario Ramón Trigo Fernández, de Vilanova. Las vocalías son ocupadas por Raquel Aragunde Carro, de Vilanova; Mónica Martínez Rey, de Cambados; Marina Abuín Domínguez, de Carril; Lourdes Díaz Diz, de Carril; Carlos Alberto Romero Viturro, de Boiro y Enrique García González, de Carril.



El equipo inicia esta nueva andadura con la mirada puesta en la entrada en funcionamiento de las naves de O Ramal, una de las cuales hay intención por parte del equipo directivo de que entre en funcionamiento antes de los meses de verano. Un tema que no es ajeno a la polémica, dado que tanto por parte de algunos partidos políticos como por parte de la propia Cofradía de Carril y de representantes de sectores productivos denunciaron en su día que lo que se pretende en O Ramal es establecer una lonja encubierta. Algo que el propio Villanueva negó de forma tajante alegando que lo que se busca es como una “delegación” del Pósito.

En el orden del día también se dio cuenta a los socios de las medidas judiciales que se están llevando a cabo precisamente contra la Cofradía de Carril por el convenio fijado en su día con los parquistas. Una situación que también ha denunciado el propio Pósito al entender que no debe abonarse la cantidad que se reclama. Un conflicto que no tiene visos de resolverse más allá de lo que dicten los juzgados en su momento.



Cabe recordar que la intención del equipo de José Luis Villanueva es poner en funcionamiento no solo una, sino las dos naves de O Ramal que se han mejorado y habilitado con cargo a fondos europeos. Una de las naves –la que todavía no ha sido acondicionada– es para realizar promoción de la almeja de Carril con degustaciones, según la OPP89, para aquellos posibles visitantes o turistas que acudan a las instalaciones