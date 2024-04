Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera se encuentran realizando un espectacular operativo, con unidad canina, en una náutica situada en Sobradelo, en pleno paseo de Canelas.

Más de una docena de agentes se encuentran a las puertas del inmueble, cuyo propietario ya estuvo anteriormente investigado.

Por el momento no han trascendido detalles de esta operación,aunque confirmanque es contra el tráfico de drogas. No se sabe,aún, si está vinculado o no a otros recientes en la comarca.