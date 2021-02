El alcalde de Sanxenxo da positivo en Covid y el de Boiro ingresa en el Clínico

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, confirmaba ayer su positivo en coronavirus después de una prueba PCR que se realizó por tener un poco de fiebre. El regidor popular está en casa, aislado, y aseguró que seguirá realizando su trabajo de forma telemática mientras dure la cuarentena. Martín apuntó que desde que empezó la pandemia se ha realizado varias PCR “por su cuenta” y que esta última ha dado positivo. Hoy mismo se hará un cribado en el Consistorio, tanto al personal del edificio como al de Emerxencias, para determinar si hay algún contagio más. El de Sanxenxo no es el único regidor arousano con Covid. El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, ingresaba ayer en el Hospital Clínico de Santiago al empeorar su estado de salud tras su positivo hace unos días. Según ha trascendido tenía dificultades para hablar y respirar, aunque su estado es estable. En el gobierno boirense se han registrado al menos tres positivos, mientras que otros dos son de personas próximas al gabinete de Alcaldía.





Buena respuesta en O Revel

Lo cierto es que, por su parte, la población de 40 a 49 años de Sanxenxo respondió muy bien en la primera jornada del cribado realizado en el centro de salud de O Revel. En Caldas el edificio de la Escola Obradoiro acoge hoy la última jornada del cribado que alcanza a más de 4.000 personas de entre 30 y 64 años de edad.

Test PCR se le harán además a todos los alumnos de la escuela infantil de A Modia -en Cambados- tras los dos positivos confirmados en el centro. Así se lo confirmó el Sergas al concejal de Sanidade del municipio, Tino Cordal. Los servicios sanitarios avisaron a última hora del miércoles a los padres y les pidieron que no enviasen a los pequeños a clase a la espera de unas pruebas que todavía no tienen fecha. De hecho los padres no estaban mandando a los niños a la escuela tras la negativa inicial del Sergas para hacerles las pruebas pertinentes.





Los casos siguen bajando

Lo que sí es cierto es que las medidas muy restrictivas que entraron en vigor a finales del mes de enero -y con vigencia inicial hasta el próximo miércoles- parecen estar surtiendo efecto. Los casos activos llevan varios días bajando en los concellos de la comarca de O Salnés. Así pues, y según los datos oficiales que el Sergas facilita a los concellos, en Vilagarcía hay 175 positivos registrados. En Cambados son 65, mientras que en Sanxenxo también bajan a 155. En el caso de Vilanova son 36 y en Meis 37, al igual que Meaño. Por su parte en Ribadumia hay 30 casos activos y en A Illa y O Grove son 23 y 42 respectivamente.





Con respecto a las otras dos comarcas arousanas se habla de los nuevos casos positivos detectados en los últimos 14 días y, en general, también hay una tendencia a la baja. En la de Ulla Umia en Caldas son 64, en Cuntis son 25, en Moraña son 31 y en Catoira 10. En Portas se registraron 16 positivos y en Valga 49, mientras que en Pontecesures bajan a 36.





En la comarca de O Barbanza también hay tendencia a la baja con Ribeira con 68 positivos en los últimos 14 días y Rianxo en 33. Por su parte Boiro está en 39 y A Pobra en 22.





En lo referente a la evolución de la pandemia en el área santiaria de Pontevedra-O Salnés los casos activos también han disminuido hasta los 2.141. La presión hospitalaria también es menor, aunque todavía hay 114 pacientes Covid ingresados en planta -9 de ellos en el Hospital Comarcal de O Salnés-, así como otras 20 personas que están siendo atendidas en la Unidad de Críticos de Montecelo.





En cuanto a los fallecidos el Sergas comunicaba ayer 17 por coronavirus de días pasados, ninguno de ellos del área sanitaria de Pontevedra.