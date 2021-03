Ravella denunció 23 infracciones de las normas frente a la covid, más de la mitad a locales hosteleros

El coronavirus sigue marcando buena parte de la agenda de las administraciones. Las fuerzas de seguridad multiplican sus esfuerzos para velar por el cumplimiento de las restricciones, lo que llevó en Vilagarcía a presentar 23 denuncias durante la última semana. Doce de ellas se interpusieron durante una misma jornada, la del sábado, y catorce fueron para establecimientos hosteleros.





La Policía Local vilagarciana también denunció a tres particulares por no llevar máscaras, a cuatro por no respetar el toque de queda y a dos por reuniones no autorizadas de convivientes en sendos domicilios.





En el caso de las denuncias a establecimientos hosteleros, la gran mayoría se refirieron a no usar todas las mesas y sillas autorizadas en la licencia de ocupación, señalando cuáles pueden ser utilizadas y cuáles no, marcando así las distancias de seguridad. Otras infracciones estuvieron relacionadas con superar el aforo, o señalar en un cartel un aforo que, “á vista do espazo dispoñible, é imposible” pero también por servir en las barras del bar o no tener a la vista el cartel con la ocupación máxima autorizada y el código QR. En Sanxenxo, el alcalde, Telmo Martín, informó sin embargo de un puente de San José “tranquilo”, con “moitísima xente” pero toda de Galicia. “Non houbo ningunha incidencia con xente de fora”, explica el regidor, que señala que se interpusieron once denuncias por no llevar mascarilla y destaca la colaboración y el esfuerzo de Policía Local y Autonómica y de la Guardia Civil..





Alta participación ciudadana

El conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, estuvo ayer en Cambados, una de las primeras localidades de la provincia donde se puso en marcha el cribado en farmacias. Los cuatro establecimientos del municipio procesaron cada día más de 400 pruebas, una labor que, recordó el representante autonómico, realizaron “dun xeito totalmente gratuito”.Asimismo, sobre el cribado intensivo realizado en Cambados, en el que se llamó a participar a más de 5.000 ciudadanos de entre 40 y 64 años, en una semana se realizaron pruebas a 3.405 personas, lo que supone una participación del sesenta por ciento. Comesaña destacó la colaboración tanto de las farmacias cambadesas y del resto de la provincia como del Colexio Oficial de Farmacéuticos.





Por otra parte, la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, lamentó que no fuera informada de la visita del conselleiro, a la que asistieron miembros del PP local. “É unha falta de respecto institucional”, aseguró la socialista que, sin embargo, reconoció que dicho comportamiento por parte de la Xunta no le “sorprendió”.





Evolución por municipios

En cuanto a la evolución de la situación sanitaria en O Salnés, los contagios continúan estancados salvo en los municipios más turísticos. Sanxenxo y O Grove suman tres nuevos casos y se colocan en los 34 y 5. El municipio que dirige Telmo Martín ronda el tramo de riesgo extremo, es decir, los 250 casos por cada cien mil habitantes.





Cambados, por su parte, resta un caso a su cómputo total y tiene una decena. El resto de municipios mantienen sus cifras. Es el caso de Vilagarcía, que tiene diez; de Vilanova, con tres, de Meaño y A Illa, con uno y de Meis y Ribadumia, que siguen libres de coronavirus. En cuanto al resto de O Barbanza y Ulla- Umia, donde no hay datos de los casos activos, todos los municipios mantienen una incidencia baja salvo Portas, que roza el tramo más alto.





En el conjunto del área sanitaria de Pontevedra- O Salnés se mantienen en trece las hospitalizaciones y vuelve a registrarse un aumento de los casos activos. Hay 208, ocho más, tras registrarse 12 contagios y cuatro altas.