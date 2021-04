Bildu urge a Sánchez a derogar la reforma laboral pese al "bloqueo" de Calviño y la CEOE

La portavoz de EH-Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha urgido al presidente Pedro Sánchez a "cumplir su palabra" y "comenzar ya el desmontaje de la reforma laboral" pese "al bloqueo de la patronal y de su ministra de Economía" (Nadia Calviño) "para que esto no se convierta en el territorio del despido libre y gratuito".





"No nos importa lo que opine la patronal, cuánto se queje el señor (Antonio) Garamendi o cuántos vetos pongan las grandes empresas. Nos importa la clase trabajadora y que cumpla su palabra", ha dicho Aizpurua, asegurando que Bildu ha "dado margen de sobra".





"Hemos sido pacientes, pero todo tiene un límite", ha aseverado la portavoz de Bildu, recordando que esta derogación "se lo debe a miles de trabajadores". Aizpurua ha reconocido "los esfuerzos de la vicxepresidenta de Trabajo" Yolanda Díaz, pero ha atribuido la falta de "avances" por "el bloqueo de la patronal" y de la vicepresidenta económica.





También ha señalado a Calviño y a la CEOE por la 'congelación' del salario mínimo (SMI) "al más puro estilo del PP" y ha instado al presidente a atender a las mejoras en la recuperación económica de otros países que sí lo han llevado a cabo, como Nueva Zelanda o Portugal.





"Hasta el FMI le está adelantando por la izquierda"

También ha instado a mejorar el sistema público de pensiones, pues considera que lo aprobado en el Pacto de Toledo "no es suficiente" y ha advertido de que no apoyará las reformas de Escrivá para retrasar la jubilación, pues lo considera "una pésima medida" al suponer "recortes camuflados": "Creen que todos pueden trabajar más años, no somos conscientes de que muchos llegan arrastrándose", ha dicho.





Finalmente, Aizpurua ha reclamado un aumento de la presión fiscal, especialmente a las rentas más adineradas, con una nueva tasa aplicada a las grandes fortunas, y ha recordado que es una propuesta del propio Fondo Monetario Internacional (FMI): "Hasta el FMI le está adelantando por la izquierda".





Aizpurua ha concluido recordando que frente a esta crisis se presenta "la misma ecuación" que en la anterior: "Europa, reformas, recortes", que espera que no se lleven a cabo en ningún ámbito: "Si no es así, puede buscar el apoyo de la derecha", ha concluido.