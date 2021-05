El Comité Clínico eleva a Cambados al nivel máximo con los bares cerrados y perímetro

Sin sorpresas. El incremento exponencial de casos positivos en covid en Cambados hacía prever que en la reunión de ayer el Comité Clínico decretaría las máximas restricciones para la capital del albariño y los pronósticos no fallaron. Desde este mismo viernes los cambadeses no podrán salir ni entrar de su municipio salvo causa justificada y los bares deberán cerrar sus puertas. La medida se adopta con el fin de frenar la expansión de un virus que afecta a casi 60 personas en la villa según los datos del Sergas (58 en la jornada de ayer). El cierre no pilla por sorpresa ni a los vecinos ni tampoco al gobierno local. De hecho la alcaldesa, Fátima Abal, valoraba ayer antes de la decisión del Comité que las medidas “igual son necesarias para frear a expasión” e hizo un llamamiento a la “responsabilidade individual” para poder volver a unos niveles aceptables en cuanto a casos activos. El cambio de nivel de Cambados no sorprende y tampoco el hecho de que Vilanova siga al menos unos días más en ese temido nivel máximo de restricciones. Ayer la localidad apuntaba 35 casos activos con un ligero descenso respecto a la jornada anterior.





En el nivel alto también se mantiene Ribeira y dicen adiós a estas restricciones con la hostelería solo en terraza localidades como O Grove y Meaño que pasan al nivel más bajo. Una noticia que ha sido acogida con mucha alegría en el municipio meco, cerrado durante semanas atrás y en donde las medidas parecen haber surtido efecto. La evolución de la pandemia también parece ir a la baja en el resto de la comarca, dado que en el nivel medio solo se queda Vilagarcía, con 65 casos activos ayer. El resto de las localidades pasarán el viernes al nivel más bajo marcado por el Comité Clínico. Y es que ayer Meaño registraba 7 positivos, mientras que Ribadumia tenía 10 y Sanxenxo un total de 11.





En lo que respecta a la comarca de Ulla-Umia la situación sigue estable con menos de 10 casos positivos detectados tanto a 7 como a 14 días. En cuanto a la presión hospitalaria en O Salnés hay 12 personas ingresadas en el centro de Ande.





Mañana más





Los concellos arousanos están ahora a la espera de las medidas que se decretarán en el Comité Clínico extraordinario mañana y en el que se decidirá cómo se abordará el fin del Estado de Alarma en Galicia y en qué medida afectará a los concellos que tienen ahora algún tipo de limitación a la movilidad más allá del toque de queda, como es el caso de Vilanova y de Cambados.