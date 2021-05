El Concello compromete 3.000 euros si el Asmubal acoge la fase de ascenso

El Concello de Meaño destinará 3.000 euros más IVA (3.630 en total) para que la fase de ascenso a Primera Nacional que disputará el equipo sénior masculino del Asmubal los días 4,5 y 6 de junio como campeón de la máxima categoría autonómica se juegue en el pabellón de Coirón, en Meaño. El gobierno local con la concejala de Deportes María Estévez al frente se reunió en las últimas horas con la directiva del Asmubal que preside Silvia Lobato para tratar el asunto, comprometiendo una ayuda municipal de 3.630 euros para abordar los gastos derivados de la organización de la fase de ascenso en caso de que la Federación Española se la conceda al club arousano.





El Asmubal ha presentado la solicitud, cuyo plazo expira el día 24 de este mes, por lo que tendrá que esperar varias semanas para conocer si puede jugar en casa por ascender o por contra tendrá que desplazarse a algún punto geográfico de España. De una forma u otra el club tendrá que generar recursos para afrontar la fase de ascenso. Organizarla tiene un coste que supera los 11.000 euros, mientras que viajar y alojarse para disputarla rondaría los 5.000 euros.





Desde el Concello destacan que esta cantidad que comprometen en caso de que el Asmubal sea anfitrión en la fase se suma a las subvención nominativa de 5.000 euros por contar con un equipo en categoría nacional (el femenino esta temporada jugó en División de Honor Plata), y a los 6.500 euros del convenio de la Escola de Balonmán, amén de “subvencións para gastos correntes de 3.250 euros e 427,63 euros que suman en total algo máis de 18.000 euros”. Desde el gobierno meañés destacan “o compromiso e respaldo do Concello co Asmubal e a súa implicación co deporte”..