Luis Treviño: “Pase lo que pase, al final lloraremos. Esperemos que sean lágrimas dulces”

El Viajes InterRías FF se juega mañana en Oviedo (12 horas) el título de liga de Primera Nacional y la posibilidad de disputar el play-off de ascenso a la Reto Iberdrola, la Segunda División Femenina de España. Necesita ganar en las instalaciones deportivas HFE Tensi al Oviedo Moderno B y que el Victoria coruñés no gane en Santander al filial del Racing Féminas. El equipo de Sanxenxo no depende de sí mismo, pero en su segunda temporada en la categoría nacional llega a la última jornada de la segunda fase con opciones de ser campeón tras haber ganado ya la primera fase.



El técnico vilagarciano Luis Treviño analiza lo que será mañana un día de emociones fuertes y habla del crecimiento que ha experimentado el club este año a nivel social y mediático. La entidad se ha convertido en referencia del fútbol gallego y recibe reconocimientos a nivel nacional.





Empecemos por el rival. ¿Qué me dice del Oviedo Moderno B?

Pues creo que es el peor rival posible para tener que jugarnos entrar en el play-off. Ya demostró en el partido de ida que es un equipo fuerte en lo físico, que no rehusa la lucha y domina varios estilos de juego. No va a ser nada fácil. Pero es nuestra última bala y como dicen las jugadoras, pase lo que pase el domingo, al final lloraremos, esperemos que sean lágrimas dulces y no agridulces.



Será inevitable estar pendiente de lo que haga el Victoria CF ante el Racing B...

Preguntaré al final, pero yo sinceramente dudo mucho que el Victoria pinche en Santander. Es cierto que el Racing B tiene armas, pero entiendo que el Victoria va a ir allí a por todas. La semana pasada podía haber tropezado si el Gijón FF lo hubiera hecho todo bien, pero no jugó como contra nosotros, cuando nos plantó cara, nos los puso difícil y aprovechó un error para ganarnos en su campo. Contra el Victoria prácticamente se hizo dos autogoles. Ahora bien, esto es fútbol y puede pasar de todo. Va a haber nervios en los dos campos. Nosotros tenemos que ganar, porque si no lo hacemos y tampoco lo hace nuestro máximo rival nos va a quedar cara de tontos.





¿Cómo está el equipo? ¿Todas las jugadoras están disponibles?

Sí, sí. Entrenaron todas bien, están todas mentalizadas y con muchas ganas. La única que tuvo problemas fue Mireia tras el encontronazo del último partido, pero está recuperada y ya entrenó con el grupo esta semana, por lo que podré escoger.

Este es el mejor grupo de jugadoras que he entrenado en el fútbol femenino



Pase lo que pase mañana, ¿cómo califica esta temporada?

Si soy realista creo que es muy buena, pero tal y como soy yo todo lo que no sea conseguir el título pues no me permite dar una nota muy alta. Está claro que este proyecto se hizo con un equipo todo renovado este año y desde el minuto cero teníamos que tener un equipo para ganar, para llegar a esta situación. Creo que tanto ellas como nosotros y el club hicimos todo lo posible para que eso ocurriese. Estamos a final de temporada y somos un equipo de los de arriba, por lo que la nota tiene que ser buena, pero está claro que si no conseguimos el título nos va a quedar ese disgusto.



Desde que se creó el club hace un lustro, el presidente Enrique Rodríguez confió en usted. ¿Ya le ofreció la renovación?

Yo creo que ni hace falta que me la ofrezcan (se ríe). A diferencia del año pasado, este año quedé muy contento y estoy con ánimo de seguir. Habrá que hacer un trabajo complicado por delante para confeccionar la plantilla en verano, aunque quizá más corto porque a diferencia del año pasado hay muchas jugadoras que manifiestan que quieren continuar. Está contentas y hablan maravillas del trato del club. Pase lo que pase yo estoy orgulloso de estas jugadoras. Es el mejor grupo con el que he trabajado desde que estoy en el fútbol femenino. Es espectacular.



Espectacular es también el respaldo social y la gran afición que tiene el Viajes InterRías FF en Vilalonga, como se pudo comprobar en el último partido...

Sin duda. Creo que es lo que nos sube la nota este año. La afición y el acierto con vosotros y con Emitimos.com en la retransmisión de los partidos. Todo eso hace que ahora mismo, ya no solo a nivel autonómico sino también nacional tal y como está confeccionada nuestra plantilla con gente de fuera, tengamos un gran seguimiento. Yo creo que en Galicia, exceptuando el Deportivo, no hay ningún equipo de fútbol femenino que tenga la repercusión mediática que tiene ahora mismo Viajes InterRías FF. El otro día me llamaron desde Barcelona para decirme que tenemos un equipo increíble. Creo que este proyecto es lo más parecido al fútbol profesional que se puede tener. Mi intención la próxima temporada es poder contar con el máximo número posible de jugadoras jóvenes de la zona, que quieran sumarse a este proyecto y afrontar su exigencia.









60 PERSONAS Es el aforo para la cita. Un tercio de las entradas son para los visitantes, que tenían una demanda de 100. Pero podrá verse en directo en los canales de Youtube y Facebook del Viajes InterRías FF