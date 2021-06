La Xunta inyecta 8 millones de euros en ayudas a la hostelería de Arousa

Una patrulla de la Guardia Civil acudió del viernes al sábado a la una de la madrugada a una vivienda de Barrantes después de recibir una llamada que alertaba de una fiesta en la que se podían estar incumpliendo las restricciones covid. Llegados al lugar los agentes —según señala la propia Guardia Civil— vieron que había 10 personas a las que se les invitó a marcharse y estas no opusieron resistencia, por lo que no se tramitó denuncia. El regidor, David Castro, señala estar “coa conciencia moi tranquila porque non foi nada e eu son moi escrupuloso co cumprimento das normas”.