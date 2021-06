El Hospital do Salnés mantendrá operativas el 90 % de las camas

El Hospital do Salnés mantendrá operativas el noventa por ciento de sus camas durante la temporada estival. Así se recoge en el Plan de Adecuación programado por el área sanitaria, que se basa, señalan desde el Sergas, en un “estudo pormenorizado da afluencia de pacientes durante esta época e que se leva a cabo e replanifica cada ano”.



De hecho, durante los veranos de 2019 y 2020, en el Hospital do Salnés se ocuparon u 68 por ciento de las camas. Para la temporada que comenzará en unas semanas, se mantendrán operativas 108, que representan el noventa por ciento.



“Este plan de adecuación dos recursos asistenciais planificado cada verán pola Área Sanitaria xustifícase pola coincidencia do período regulamentario no que a maioría de profesionais do Sistema Sanitario Público galego solicita o desfrute das súas vacacións e tamén pola diminución dos ingresos hospitalarios”, explican desde la administración autonómica.



Además, desde el Sergas incide en que dicho plan permite, durante el verano realizar pequeñas obras y actuaciones preventivas o reparadoras. En cualquier caso, desde Sanidade inciden en que todas las camas están disponibles y se pondrían operativas en caso de necesidad.



Además, en el caso de que el nivel de ocupación superase el 90 por ciento en cualquiera de los hospitales, el área dispone e otro sistema de contingencia, que dotará de personal específico para utilizar las camas que fuesen necesarias, “garantindo a asistencia de continuidade”.









Bajada de ingresos





Al mismo tiempo, los ingresos por coronavirus siguen bajando y en las plantas de los hospitales de Pontevedra y O Salnés hay nueve pacientes infectados por el virus, mientras que uno se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos. En el área hay un total de 186 casos activos, tras producirse 8 contagios y 15 altas en las últimas horas. Una situación similar a la del área de Santiago- O Barbanza, donde son trece los hospitalizados en planta y dos en la UCI. Mientras tanto, continúa la campaña de vacunación. Hoy están convocados 600 personas de entre 40 y 49 años en el recinto ferial de Fexdega. La vacuna que se les suministrará será la de Pfizer. En el Hospital do Barbanza, por su parte, son 800 los citados de este mismo rango de edad.