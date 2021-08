Sanxenxo reclama una comisaría de Policía Nacional para que el destino “non morra de éxito”

El alcalde Telmo Martín reclama para Sanxenxo una plantilla de Policía Nacional estable o por los menos estacional para responder al brutal incremento poblacional del verano, pero también en anticipo de un crecimiento en temporada baja que da por sentado. De hecho, cree que ya serían merecedores al contar con 18.000 censados, muy cerca del ratio de 20.000 exigido para la apertura de una comisaría, y sobre todo destaca que tienen una media mensual de 40.000 habitantes, así que ve necesario abrir el debate con tiempo porque “non hai grandes conflitos pero noutros lugares si está pasando e non vaia ser que morramos de éxito por facelo tarde. A xente cada vez valora máis os destinos seguros”, añadió.





La localidad cuenta con una plantilla de 26 policía locales que en verano aumenta a 60 con la incorporación de auxiliares, cuyos salarios salen de las arcas municipales. De hecho, el regidor destacaba ayer el “importante esforzo económico” que realizan y lamentaba que, en cambio, “non recibimos prestacións para recibir a toda es poboación”.





Datos

La localidad cuenta además con un cuartel de Guardia Civil que atiende a otros municipios y también se refuerza en época estival y el regidor lo agradece pues, sumando ambos cuerpos, llega a haber fines de semana con 40 agentes en la calle. Pero quiere algo más estable. Así, recordó que en verano se convierten en la tercera ciudad de Galicia con 100.000 habitantes y ya de por sí, tienen 18.0000 censados entonces se pregunta: “É máis necesario en ciudades de 20.000 habitantes que non crecen que noutras porque faltan 2.000 persoas?”. Y con esto “non pido facer unha oficina para expedir o DNI. Se as persoas se moven a outros lugares os servizos deberían moverse con elas”, añadió.





Martín defendió que el crecimiento turístico de Sanxenxo es constatable y “máis que vai crecer no futuro” por las “grandes oportunidades que se lle presentan como destino de temporada baixa” gracia al AVE, entre otras cuestiones, así que quiere anticiparse, dice, a los problemas que están registrando otras zonas. Lo que no busca, aseguró, es “crear enfrentamentos”, pero “si abrir un debate necesario e con tempo para non morrer de éxito”. Y aunque explicó que ya planteó esta idea en una etapa anterior en la Alcaldía e informalmente en reuniones, espera que el Estado tome nota de esta reclamación.





La hizo junto al concejal de Seguridade, Jaime Leiro, durante la presentación de los cinco nuevos vehículos híbridos incorporados al parque de la Policía con una aportación de la Xunta de 196.857 euros que incluye el renting de los mismos durante los próximos 48 meses. Martín defendió esta modalidad porque incluye el mantenimiento integral, reparación y seguro a todo riesgo sin franquicia durante el periodo del contrato. También explicó que los coches del cuerpo sufren un importante desgaste y era necesario retirar las unidades más antiguas, con más de 10 años, y que acumulaban continuas averías –dos se donaron al IES Vilalonga para prácticas del ciclo de automoción–.





Regreso del ocio nocturno

Y sobre el regreso del ocio nocturno, con apertura hasta las tres de la madrugada, el alcalde señaló que el fin de semana se desarrolló sin incidencias destacables. El oficial Manuel Parga añadió que, a pesar de la importante cantidad de gente, únicamente tuvieron que llamar la atención por algunas ausencias de mascarilla, pero “a xente o entendía perfectamente”.