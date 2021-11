El Sanxenxo se estrena a lo grande y hace una machada

Sorpresón en el campo de San Pedro. El hasta ayer líder invicto del grupo A de la Preferente Sur, el Villalonga, se vio superado por el Xuventú de Sanxenxo, uno de los que no había ganado ningún encuentro hasta ahora en el tramo inicial de la temporada, un Xuventú de Sanxenxo que coge ánimo y que, además, se llevó los tres puntos con una goleada a domicilio.



El partido fue muy disputado y en la primera parte los locales salieron a tener la posesión para intentar sumar un nuevo triunfo después de haberse presentado en este encuentro con un balance de cinco victorias y dos empates en siete jornadas.



Sin embargo, a los ciez minutos, una buena jugada de Aarón Paredes por banda empezó a decantar el choque para el que en absoluto era favorito, el Xuventú, que solo había sumado dos empates en siete choques.



Aarón se fue hasta la línea de fondo, sirvió la asistencia a su hermano Jorge y entre él y el defensa del Villalonga Nico Fraga, al que le atribuyó el gol el colegiado, pusieron el 0-1,



Los locales mantuvieron la posesión y el Xuventú sintió nervios ante la que podía ser su primera victoria de la temporada.



En la segunda mitad, salieron concentrados los visitantes y en un saque de esquina que remató Fiti en primera instancia y conectó después Félix, anotaron el segundo.



El Villalonga no se rindió y generó algunas acciones para recortar la ventaja de su rival, pero no las pudo rentabilizar. Los nervios atenazaban a ambas escuadras hasta que Marwan, en una contragolpe, sentenció el choque con una buena acción personal.



Ahí se acabó un partido en el que los de Sanxenxo incluso tuvieron la posibilidad de ampliar la ventaja con un remate de Felix al palo. El Villalonga confía en que haya sido un mal día; su rival, en resurgir.









VILLALONGA 0 - 3 SANXENXO Villalonga: Rodri; Álex Barbeito, Nico Fraga, Nando (Javichu, min.52), Lede (Brian, min.76), Marcos Blanco, Jony, Manu Santos, Guachi (Gabri, min.63), Michael, Alexandre Abal (Héctor, min.57).



Sanxenxo: Josepa; Iñaki, Adrián Muelle, Fiti, Brais Parada, Javi Nogueira, Jorge (Pichi, min.62), Martín Rey (Pingui, min.15), Félix (Iago Pérez, min.90), Aarón Paredes (Marcos Aragunde, min.88), Marwan.



goles: 0-1, min.10: Nico Fraga, en propia meta. 0-2, min.51: Félix. 0-3, min.71: Marwan.



árbitro: Jesús Adán Gallego, del Comité Gallego. Amarillas a Guachi (8’), Michael (32’), Álex Barbeito (32’), Nando Rodríguez (43’), Jony (43’), Manu Santos (49’) y Marcos Blanco (56’), del Villalonga; y a Félix (12’), Adrían Muelle (45’), Manu Blanco (54’) y Brais Parada (81’) del Sanxenxo.