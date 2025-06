Tono Campos, Iván Alonso y Antonio Silva se quedan a las puertas del podio en la primera jornada del Europeo de Maratón

Arrancó el Campeonato de Europa de piragüismo en la modalidad de maratón, en las categorías júnior, sub23 y sénior, en la localidad portuguesa de Ponte de Lima, donde se reúnen deportistas de 27 países europeoes. Entre ellos España, con un equipo plagado de arousanos.

La cita arrancó con las pruebas de canoa júnior y las de distancia corta. En C1 Júnior femenino, Candela Romero (Náutico Pontecesures) fue octava con un tiempo de 1:14:51.97 en una regata en la que se impuso la española Lucía Pizarro (1:08:59.34). En la prueba masculina, Yáser Antonio Silva (CMDC Breogán) acabó quinto con un tiempo de 01:22:30.89 y su compañero de selección Héctor Vázquez (Fluvial de Lugo) fue segundo con un registros de 01:20:47.22, a 44 segundos del luso Lenadro Barbosa, que se colgó el oro.



Por la tarde se celebraron las finales de short race. En la prueba de C1 sénior femenina Candela Romero fue decimocuarta con un tiempo de 19:27.87, a un minuto y medio de los puestos de medalla. Tono Campos se quedó a las puertas de la medalla en la prueba masculina al ser cuarto (15:40.02), cerca de los polacos Borgiel y Zuchora. El título fue para el pontevedrés Jaime Duro (15:10.58). Iván Alonso (As Torres Romería Vikinga) también estuvo cerca de las posiciones de podio en K1 sénior, al acabar quinto (13:31.34), a trece segundos del ganador, que fue el portugués Fernando Pimenta. El Europeo continúa este viernes con la participación de Yáser Silva en C2 júnior y de Izan Aliaga (As Torres) en K1 Sub 23.