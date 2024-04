La Audiencia Provincial declara firme la sentencia que absuelve al exjefe de la Policía Local de Boiro de prevaricación

La sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña declara firme la sentencia dictada el pasado 20 de marzo por la que absuelve al exjefe de la Policía Local de Boiro, Manuel Feás Zas, del delito de prevaricación del que le acusaba el Ayuntamiento boirense -la Fiscalía no presentó acusación- y que le atribuía que no había tramitado una docena de denuncias por infracciones de tráfico, una de las cuales ya no se incluyó en la documentación del juicio.

El magistrado presidente de la sala Ángel Pantín señala que tras dictarse la sentencia absolutoria ha transcurrido el término legal sin que se haya interpuesto recurso alguno contra la misma, de ahí que ahora sea firme, por lo que no cabe interponer recurso alguno, ordinario ni extraordinario, procediéndose a su ejecución. "Si bien en el presente caso, por ser la sentencia absolutoria, lo que procede es el archivo de las actuaciones dejando sin efecto, en su caso, las medidas cautelares que se hubieran podido adoptar en el curso del proceso".



Manuel Feás expresó su satisfacción por la firmeza de su absolución y anunció que va a estudiar junto a su abogada la interposición de una denuncia contra el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, por presunta prevaricación en la toma de su decisión y que supuso la denuncia contra él, pero también contra los agentes municipales disidentes por supuesta denuncia falsa, e incluso la reclamación de daños y perjuicios ocasionados.

El exjefe de la Policía Local boirense, que actualmente se encuentra de baja por incapacidad como consecuencia de la ansiedad a la que se vio sometido durante todo este tiempo, recordó que el "grado de persecución hacia mi persona fue tal que un policía local llegó a darle un manotazo a mi mujer en un local hostelero en presencia de otros dos agentes municipales, pero el asunto no llegó a mayores pues los clientes del establecimiento que presenciaron esa agresión y a los que les pidieron que fueran como testigos declinaron esa posibilidad pues no querían tener problemas".