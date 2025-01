La banda tributo Remember Queen y el mago Dani Polo actuarán en el auditorio de Ribeira los días 15 y 22 de febrero

Un acuerdo suscrito entre la Concellería de Cultura de Ribeira y el Grupo Fercosti permitirá que la banda tributo Remember Queen y el mago Dani Polo ofrezcan sus espectáculos los próximos días 15 y 22 de febrero, respectivamente. Así se dio a conocer en torno a las once de esta mañana en un acto al que asistieron la edila Antía Alberte, y el gerente de la citada empresa, José Antonio Fernández, así como el referido joven ilusionista gallego. Cabe recordar que el grupo que rinde homenaje a la formación que lideró Freddie Mercury desde 1979 hasta su muerte en 1991 está considerada como la mejor banda tributo europea del grupo musical británico de rock, ya actuó con gran éxito el 2 de julio de 2022 en la capital barbanzana dentro del programa “Ribeira con Orgullo 2022". Por su parte, Dani Polo ofrecerá su última apuesta y que es su espectáculo más grande con números en los que personas aparecen de la nada, levitan por el escenario o se dividen en múltiples pedazos, entre otros, con los que el público sentirá "lo imposible".

Remember Queen está integrado por el cantante italiano Piero Venery, del que hace 20 años se impulsó el proyecto musical “Dios Salve a la Reina”, que destaca por su gran parecido físico con el emblemático Freddie Mercury y, de hecho, se considera que en estos momentos es su mejor doble del mundo. Junto a él están Leo Giannetto, que hace las veces del guitarrista Brian May, que fue el compositor de muchos de los temas de Queen; Roberto Damicis hace lo propio con el batería Roger Taylor; y Julio Llorca como el bajista y teclista John Deacon. Sobre el espectáculo que ofrecerá esta banda tributo a Queen, sus responsables lo describen como “ameno y divertido” y destacan su despliegue técnico y la inclusión de imágenes y vídeos de la mítica banda británica que serán proyectados, paneles luminosos y demás escenografía, las coreografías y todo el vestuario que el emblemático Freddie Mercury lució tanto sobre los escenarios como en los videoclips.

Grandes éxitos

Y sobre lo que el público podrá escuchar, se refiere desde la organización que que será un "excelente recorrido" por muchos de los grandes éxitos cosechados por Queen durante muchos años, como “Somebody to love”, “I want it all”, “We wild rock you”, “The show must go on”, “Who wants to live forever”, “Innuendo”, “Radio Ga Ga”, “Bohemian Rapsody”, “Don’t stop me now”, “Hammer to fall”, “I want to break free”, “Another one bites the dust”, “We are the Champions” y “Love of my life”, entre otras canciones. Las entradas, al precio de 25 euros más gastos de gestión, se podrán adquirir a partir de mañana a las 9.00 horas de manera presencial en las oficinas del consistorio y vía online en la plataforma de Ataquilla.



De Dani Polo, que presentará su espectáculo de gran formato "Euforia", cabe señalar que empezó su pasión por la magia a los 8 años, cuando durante esas Navidades recibió como regalo de Reyes una caja de Magia Borrás. Un año después vio a un joven mago que le encantó en el programa "Nada x aquí" en el canal de televisión Cuatro, preentado por Jorge Blass, y fue el acicate que hizo que se dedicase a la magia. Con el apoyo de su familia tuvo la oportunidad de asistir durante tres años a la escuela del Mago Rafa en Lugo, y luego a múltiples congresos y cursos de magia por la geografía española, y continuó trabajando con su equipo, incluyendo al Mago Rafa, y sacando adelante numerosos proyectos y nuevas propuestas.

Con 16 años obtuvo el segundo premio en el concurso del Festival Internacional de Magia de Almussafes, en Valencia, a donde regresó tres años después y en esa ocasión consiguió el primer premio. En ese mismo año, 2017, consiguió en Manresa el Premio Nacional de Magia y recibió menciones especiales por parte de sociedades mágicas de países como Italia, Francia o Brasil. En 2018, tras su paso por "Pura Magia", y sumado a los galardones anteriores, recibió en el Congreso Nacional de Magia de Francia el Premio Ali Bongo, un reconocimiento que lo consagró como joven artista revelación del continente europeo.

Nuevas propuestas

Durante este tiempo, Dani Polo compagina sus actuaciones con la producción de eventos, como el Festival Internacional de Magia de Ames o el Festival Internacional de Magia de Melide y, con sus estudios ya finalizados, obtuvo el grado de Comunicación Audiovisual y el Máster en Nuevas Tendencias de la Comunicación y el Periodismo. Actualmente, continúa trabajando y creando nuevas propuestas y espectáculos y su magia ya ha alcanzado un nuevo nivel. Sus shows se caracterizan por una puesta en escena impactante, números visuales y con mucho ritmo, "todo ello acompañado de un gran equipo de personas, que juntos logran ilusionar a públicos de diferentes lugares y partes del mundo", señala en su página web.

Este mago de 26 años y natural de Melide, que tuvo su debut oficial en 2010 en el festival Compostela Máxica en el Teatro Principal de Santiago, y al que muchos recordarán de su paso en el año 2018 por el programa “Pura Magia” de TVE, en el que llegó a la final y que fue uno de los momentos clave de su carrera, presentará con “Euforia”, que es un show de 80 minutos de duración con números espectaculares y donde no faltarán los números de escapismo y de levitación, y la participación e interacción del público tienen un papel fundamental. Los asistentes podrán presenciar diferentes especialidades de la magia, desde grandes ilusiones hasta el mentalismo, que se juntan para crear una experiencia “de lo más completa e inolvidable”. Las entradas, al precio de 15 euros más gastos de gestión, se podrán adquirir a partir de mañana a las 9.00 horas de manera presencial en las oficinas del consistorio y vía online en la plataforma de Ataquilla.