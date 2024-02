El alcalde se planta en Política Social para reclamar la compra del asilo de Cambados

La crisis abierta por la puesta a la venta del asilo de Cambados y su posible cierre –aunque no inminente–, escribió ayer un nuevo capítulo político alentado, según los propios protagonistas, por la proximidad de las elecciones autonómicas. El alcalde, Samuel Lago, y la concejala de Servizos Sociais, Regina Núñez, prendieron la mecha al plantarse ayer en el despacho de la conselleira de Política Social. Cumplían así sus advertencias ante la falta de contestación a sus peticiones de una reunión y tras pasar el plazo marcado de 15 días tras la concentración de protesta. Pero tampoco dio resultado porque Fabiola García “estaba ausente”, así que entregaron una carta para intentar hacerle cambiar de opinión y que compre la residencia. Prometen “colaboración” y aportar “todos os recursos ao noso alcance –del Concello–”.

“Uso torticero”

Poco tardó el partido de la Xunta en Cambados en mandar un comunicado insistiendo en que llevan “semanas” trabajando con esta administración para encontrar una “solución definitiva” y que fruto de estas gestiones está en disposición de “garantir que o asilo vai seguir funcionando debidamente”. El PP asegura sentirse “obrigado” a desvelarlo para “tranquilizar” a los usuarios y sus familiares, pues acusan tanto al PSOE como al BNG de hacer electoralismo y un “uso torticero” del tema, que achacan “ao seu grao de desesperación ante as malas perspectivas” del domingo.



No detallan mucho más. Tampoco Política Social que, preguntada por el caso, se mantiene en lo dicho hace algunos días, que están “en contacto permanente” con la propiedad, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, y con “varias empresas do sector. A Xunta de Galicia garante a prestación do servizo”.



Los populares consideran que el gobierno de Cambados ha sido “incapaz” de buscar una solución y una vez más le acusan de negarse a comprar el asilo, “ben en solitario, ben con cofinanciamento”. Lo cierto es que el alcalde se ha mostrado reacio a liderar una oferta sin tener primero garantías de que contará con el respaldo económico de la Xunta y de ahí sus peticiones de una reunión, por diferentes vías. Porque “o Concello non dispón da capacidade económica suficiente para adquirir o inmoble –piden cuatro millones de euros– nin tampouco da capacidade competencial para asumir o seu funcionamiento”, dice en la carta dirigida a la conselleira. Pero se muestra “disposto a colaborar estreitamente e a achegar todos recursos ao noso alcance e os esforzos necesarios” para también “preservar a riqueza histórica” del edificio, que es el Pazo de Montesacro.



Lago quería verla en persona para trasladarle el “desexo” de Cambados por el “mantemento e revitalización” de esta “institución vital”. No obstante, al no haber otro geriátrico en la localidad, vuelve a ofrecerle la búsqueda de terrenos para que construya una residencia pública nueva si su departamento no quiere adquirirlo, como dijo en el Parlamento.

“Anuncios oscurantistas”

El regidor explicó que también quería reunirse con Fabiola García para conocer los detalles de las gestiones mencionadas por la oposición cambadesa, que considera “anuncios con oscurantismo”. “Nin indican de que xeito pensan garantir a actividade asistencial, nin como, nin que supostas xestións son as realizadas”, abundó. De hecho, le parece “claramente falso”, “desesperado” y una “manobra antes das eleccións” porque, en su opinión, hay “nerviosismo” entre los conservadores.



Lago también indicó que, según los últimos datos de que dispone, “o Pazo aínda segue á venda”.