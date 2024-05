Archivan la denuncia del alcalde de Ribadumia por injurias en campaña

La Justicia considera que no hay delito en la difusión de unas fotografías en las que aparecía el alcalde de Ribadumia, David Castro, con una mujer, imágenes que fueron colocadas en los parabrisas de vehículos en la vía pública en la localidad durante la campaña electoral de las municipales, en 2023.



El regidor había presentado denuncia por la presunta comisión de un delito electoral de injurias con publicidad en campaña por aquellos hechos, calificados por el alcalde como “montaxe fotográfico”. Denunció ante la Guardia Civil y el caso terminó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cambados, que dictó un auto que acordó el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias. El primer edil recurrió esa decisión en apelación, ante la Audiencia Provincial que, no obstante, tumbó también este recurso, confirmando el auto de sobreseimiento.

No ven delito

La decisión de la Audiencia, promulgada a finales de enero pero conocida ahora, es firme y contra ella no cabe recurso, si bien no impone las costas de la alzada al regidor.



En los fundamentos jurídicos, los tribunales consideran que aquellos hechos “no revisten caracteres de infracción criminal”. Así, argumentan, “en las fotografías, que fueron colocadas en los vehículos, aparece el denunciante con una mujer, sin que se observe ninguna imagen o actitud que pudiera ser calificada penalmente como injuriosa, ni ningún texto o comentario al respecto”.



Los argumentos del denunciante se fundamentaban en que los autores de aquella difusión “intentaron desacreditar” al regidor y candidato popular, “e intentaron influir ilegítima y delictivamente en la campaña electoral”. En el fallo “no se niega la existencia de indicios de los hechos objeto de denuncia, sino la relevancia criminal de los mismos”, ya que consideran los jueces que “en las fotos no se constata ningún elemento que pudiera llevar a calificar la acción de injuriosa al lesionar la dignidad de los protagonistas, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

Podría ir por la vía civil

Eso sí, que no haya delito no significa que no pudiera haberse producido un menoscabo a los derechos del alcalde. Así, los mismos órganos judiciales estiman que “si el denunciante entiende que se ha vulnerado su imagen o su honor, o que los hechos pudieran ser una intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad personal y propia imagen”, el primer edil podría optar por plantear una demanda en vía civil, por la presunta vulneración a Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.



Preguntado sobre esta posibilidad de presentar demanda, el alcalde indica que lo están valorando. “As cousas son un pouco máis complexas, máis que unha resolución puntual”. “Houbo unha serie incidencias que coido que son moi graves”, como “publicacións” de personas que se habrían “extralimitado”.



El regidor había denunciado también un perfil satírico en Facebook. Tras publicar este Diario que un juzgado ordenó rastrear su autoría, el perfil terminó cerrándose.