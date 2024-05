El BNG de Meis vuelve a pedir bonificaciones del IBI y la alcaldesa le acusa de “enganar” a los vecinos

El BNG de Meis presentará una moción plenaria para volver a reclamar una serie de bonificaciones en el IBI. Más concretamente, pedirá un 95 % en la cuota íntegra para casos de inmuebles destinados al alquiler de vivienda con renta limitada y de hasta un 50 % para los que instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos o sistemas de aprovechamiento de la energía solar, que ahora está en el 30 %.

Medidas incluidas en las alegaciones que presentó en su día contra la subida de este impuesto del 0,4 % al 0,5 % para 2025, por considerarla “inxustísima”, y que fueron desestimadas por el gobierno local. A su portavoz, Xoán Manuel Vázquez, esto le parece “incomprensible” porque, entre otras coas, esas medidas “foron aprobadas nas cortes do Estado” y además el Concello acaba de aprobar la instalación de dos puntos de recarga de coches eléctricos.



La propuesta fue conocida ayer mismo por la alcaldesa, Marta Giráldez, y recibida con gran malestar. Explicó que el asunto presentado ahora por el Bloque se abordó en dos sesiones plenarias “e o concelleiro do BNG non estivo en ningún para defender os seus argumentos”. Sin embargo, “pretende agora, cando xa está aprobado e fóra de prazo, que se fagan modificacións. En lugar de volver a presentar unha moción o que tiña que ter feito é comparecer nos plenos e non andar a enganar e mentir aos veciños”, se quejó. La socialista acusó a Vázquez de “estar moi perdido” en su labor como concejal de la oposición en la Corporación meisina.