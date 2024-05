El BNG pide al PP que "rectifique" el "presentar como exemplar" al edil de A Illa condenado por maltrato a una expareja

El BNG exige al PP una rectificación pública por la valoración realizada esta semana con motivo de la reintegración de Matías Cañón al grupo popular de A Illa. El Bloque afea que se presentarse "como exemplar na loita pola igualdade a un edil da Illa de Arousa condenado por violencia machista", ya que Cañón había sido condenado en 2011 por maltrato a una expareja.

Para la diputada nacionalista Montse Prado, es "unha burla ás mulleres e moi especialmente ás que sofren violencia machista", "considerar a este edil unha persoa intachable e apelar á súa exemplaridade e compromiso contra a violencia machista".

El BNG de, hecho, vás allá de la decisión popular de reintegran bajo sus siglas al concejal: "o grave xa non é o reintegro ao grupo municipal dun edil ao que hai un ano non lle permitiron formar parte do mesmo por ter unha condena por exercer violencia machista contra unha ex parella senón os argumentos utilizados para xustificar o reingreso".

Al PPdeG

Por ello, la nacionalista exige al PPdeG que "aclare" si apoya las afirmaciones manifestadas en el comunicado popular de esta semana en el que se recogieron estas explicaciones. "A violencia machista contra as mulleres é a máxima expresión dunha sociedade patriarcal e a loita contra a mesma ten que ser firme e con feitos, non meramente declarativa”, subrayan.

Entienden además como "moi preocupante" que estas maniobras en A Illa "coincidan coa eliminación no organigrama da Xunta da Secretaría Xeral de Igualdade, que Alfonso Rueda dividiu en dúas direccións xerais, restándolle peso político e transversalidade ás políticas en defensa dos dereitos das mulleres no organigrama da Xunta", consideran. Opina Prado que "o PP está a facer seguidismo da extrema dereita minimizando a violencia machista e negando a mesma”.