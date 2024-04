El PP reintegra a Matías Cañón en A Illa y da por superado el cisma tras la condena por maltrato

El Partido Popular reintegra a Matías Cañón en el grupo municipal de A Illa de Arousa. Lo hace a petición del equipo isleño, que apeló al "cumprimento da condena de 89 euros e traballos comunitarios e á exemplaridade e compromiso contra a violencia machista” del concejal no adscrito.

El PP había marcado distancia con Cañón el año pasado, en plena campaña electoral, cuando concurría como candidato y se conoció una sentencia por maltrato a una pareja. A pesar de ello, recibió siempre el cerrado apoyo de su grupo y lideró la lista en una situación inédita, como independiente, por lo que nunca pudo ejercer de facto como concejal del PP. Ahora, ese equipo que siempre le fue fiel valora la nueva situación: "Ante uns feitos legalmente superados que datan de hai 13 anos, e tras recibir permiso do noso partido, agardamos que as demais formacións respecten esta decisión e nos deixen traballar pola Illa".

La reintegración al grupo municipal permite al PP volver a contar con cinco concejales en la Corporación. El movimiento, interpretan, permite así "respectar a vontade das urnas, para reincorporar a unha persoa que sempre loitou por este concello e para proceder á mellor defensa dos intereses xerais dos veciños”.

Desde el PP subrayan que aquella condena que había motivado el cese de las filas del partido "son feitos que carecen de vixencia e que xa pasou máis dunha década desde o seu vencemento". En cambio, destacan, “a figura de Matías é indiscutida e moi querida pola inmensa maioría do noso concello e a súa vida caracterízase pola exemplaridade, a súa gran implicación social e o seu compromiso inquebrantable e irrenunciable contra a violencia machista”.

"Un erro"

En un comunicado, desde el Partido Popular de A Illa avalan que “Matías cometeu un erro e pagou por el e é unha persoa intachable cun enorme caudal político, humano e social e cunha implicación absoluta na loita pola igualdade e na erradicación da execrable violencia contra as mulleres, polo que cremos que A Illa de Arousa ten que aproveitarse da súa valía e estamos convencidos de que ten moito que dicir no futuro do noso concello".

El PP sigue ejecutando movimientos de unificación en O Salnés. Así, tras integrar ya el año pasado al alcalde y equipo de Ribadumia, el hasta entonces independiente David Castro; más recientemente consiguió la integración del regidor meañés, Carlos Viéitez y su grupo. Ahora, da el paso en A Illa de Arousa.