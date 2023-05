El PP exige a Cañón que deje la candidatura de A Illa, él se niega y su equipo cierra filas con él

Terremoto en el PP de A Illa tras la publicación de la sentencia de su candidato en A Illa, en 2011, por maltrato a su expareja.

El Partido a nivel provincial habló con el candidato insular al tener conocimiento de la sentencia, esta misma tarde. Le pidió que abandonase la candidatura, "pero o candidato rexeitouno".

"O abandono da candidatura é unha decisión estritamente persoal. A condición de candidato, unha vez publicadas as listas electorais, só se pode perder pola vontade do propio candidato, polo que o Partido Popular non pode tomar unilateralmente esta decisión", explican desde la formación conservadora. Además, Matías Cañón tampoco es afiliado al PP, "polo que non se lle poden aplicar os estatutos deste partido".

Así pues, la situación que se abre en estos momentos es inédita: El número 1 que figura en la lista del PP de A Illa sigue siendo Matías Cañón, pero este ya no cuenta con el respaldo del PP. De hecho, no será, bajo ninguna circunstancia, concejal del grupo popular, aunque salga elegido: "o Partido Popular comprométese a que esta persoa non pasará a integrar o grupo municipal do Partido Popular na Illa de Arousa". Así pues, si nada cambia desde este momento hasta el domingo, el número 1 de la papeleta con el logo del PP, no será concejal por este partido.

El equipo de Cañón cierra filas con él

El candidato confirma a este Diario tras el comunicado del PP que "sigo adiante" y "o meu equipo, conmigo". Así, de entrada, los miembros de su candidatura en A Illa cierran filas con él, frente a la decisión del partido a nivel provincial.

Firme condena al maltrato por parte del PP

Las explicaciones trasladadas por Matías Cañón no convencieron al PP. "O Partido Popular aborrece e repudia a violencia de xénero. Unha persoa condenada por estes feitos non pode representar os valores deste partido", valoran en un reciente comunicado.

Tal y como adelantó en este Diario el propio Cañón, él no comunicó nunca al partido aquella sentencia en su contra emitida en 2011. Así lo confirman también en el PP provincial: "Ata o día de hoxe, o Partido Popular descoñecía a situación xudicial desta persoa, condenada no ano 2011. Non existe un rexistro público de persoas condenadas nin de condenas, polo que non é posible comprobar os antecedentes de cada persoa candidata, á marxe do que elas mesmas declaren".