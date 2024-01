Cambados convoca para el día 27 la protesta pública por la venta del asilo y el proceder de la Xunta

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, concretó ayer la fecha de la anunciada concentración ciudadana contra el proceder de la Xunta, a la que acusa de no atender al Concello para explorar las opciones existentes que impidan el cierre del asilo después de que la orden propietaria lo haya puesto a la venta por casi cuatro millones de euros. Se viene quejando, y ayer lo reiteró, de que no les recibe y la administración local no puede afrontar en solitario la operación ni es de su competencia. Será el día 27, a las 12 horas.

“En 14 anos, só unha residencia na provincia”

El regidor aprovechó la visita del candidato de su partido, el PSOE, a la Presidencia de la Xunta. José Ramón Gómez Besteiro estuvo en la capital del albariño junto a otros dirigentes y simpatizantes de la zona para hablar de este asunto y prometer: “Cando sexa presidente do goberno galego, non permitirei esta falla de respecto aos nosos maiores, que merecen dignidade e os coidados que precisen”. Garantizó que habrá residencias públicas porque “representamos un modelo diferente ao do Partido Popular”, dijo quejándose de que en sus 14 años “a Xunta só construíu unha residencia para maiores na provincia de Pontevedra, no concello de Cerdedo-Cotobade”. Y es que considera que hace “anos” que no afronta uno de los mayores problemas de la sociedad actual como es el envejecimiento de la población y “a necesidade de dotarse” de este tipo de servicios y que “sexan verdadeiras residencias, un modelo onde a xente permanece no seu concello, con calidade e, sobre todo, públicas e a un prezo que todo o mundo poida pagar”, añadió.



Besteiro se mostró preocupado por el caso de Cambados, pues de momento, y que se sepa, no ha habido empresas del sector interesadas en su compra y parece que, de llegar a venderse, sería para otra cuestión bien diferente, lo cual supondría el cierre del asilo que, aunque privado, es el único de la villa.



"Incapacidade de Rueda"

En todo caso, al candidato socialista a la Presidencia tampoco le parecería lo más adecuado, pues criticó “o negocio que si están a facer as residencias privadas ante a incapacidade do goberno de Rueda, cuns prezos inaccesibles para a meirande parte da cidadanía”. Una situación que resulta en familias cuidadoras, un “traballo que sempre corre a cargo das mulleres que, en moitas ocasións, teñen ata que renunciar a súa profesión”, añadió.



Así las cosas, y aunque no comprometiera la compra del también Pazo de Montesacro, Besteiro se alinea con la reclamación municipal de que la Xunta se haga cargo del edificio y “manteña a prestación do servizo de forma pública ou concertada”. Pero este caso “é un exemplo máis de como Rueda elude as súas competencias e responsabilidades –la asistencia social es competencia autonómica– e, neste caso, nun asunto tan sensible como é a atención aos maiores”, apuntó el alcalde cambadés, cuyo gobierno cuatripartito lleva meses intentando ser recibido porque las propias Hermanitas de los Ancianos mostraron su preferencia por un comprador público y hasta concedieron una especie de moratoria, que ha finalizado sin oferta y que provoca el estudio de las privadas que les puedan llegar. “De non arranxarse este problema, os 60 ou 70 usuarios serán espallados por outros centros de Galicia, afastándoos das súas familias e do seu entorno, cando todas elas son da comarca”, clamó Lago.