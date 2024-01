El alcalde estudia convocar protestas por el asilo: “A Xunta maltrata a Cambados”

La moratoria de tres meses concedida por la orden para que la administración pública le hiciera una oferta por el asilo de Cambados ha expirado sin éxito y según el alcalde “vai empezar a estudar as que lle cheguen”. Aunque no le ha querido desvelar si tiene alguna sobre la mesa, las posibilidades de que sea una residencia pública se esfuman. La Xunta dejó claro que no aportará dinero a la compra del Pazo de Montesacro y el cuatripartito insiste en la imposibilidad de desembolsar en solitario los 3,8 millones de euros que pide.



Samuel Lago no se da por vencido, pero se muestra desesperado ante la postura de la administración autonómica y no descarta convocar algún tipo de protesta pública –incluyendo concentraciones– para que “a xente saiba que exploramos todas as vías diplomáticas e pacíficas posibles e non se nos deu resposta ou a recibida foi desfavorable”, pero también para “espertar a conciencia da Xunta, que se dea de conta de que Cambados, a comarca, non ten nin unha soa residencia pública nun contexto de elevado envellecementeo da poboación”, añadió. Y es que, parafraseando a la conselleira de Política Social en el Parlamento: “Se non queren comprar un pazo, que se comprometan a facer unha nova. O Concello xa se mostrou disposto a buscar e comprar o terreo”, recordó.



A esto suma la recogida de firmas iniciada por su socio del BNG y otras posibles “vías” como que el candidato de su partido, José Ramón Gómez Besteiro, se comprometa a realizar la adquisición si alcanza la presidencia en las próximas autonómicas, porque cree que incluso “hai alternativas transitorias, como que a Xunta siga asumindo o seu funcionamento, pero polo menos sentarse a falar”, se quejó.



Lago está convencido de que si el asilo cae en manos privadas no sería un fracaso de su administración, ante una congregación que le ha trasladado su preferencia porque quedara en manos públicas, pero “eu non me podo comprometer a formular unha oferta sen saber se teño o respaldo doutra administración para desembolsar catro millóns de euros e facer a reforma que precisan as instalacións”, expuso.



Es más, habla de “deslealdade” y “maltrato”. Relata con gran malestar que se han presentado preguntas en el Parlamento, enmiendas al Presupuesto autonómico, se mandó un acuerdo plenario, una carta al presidente Rueda y hace unos días la cuarta petición de una reunión con la conselleira de Política Social, “pero nada, é decepcionante. Claramente hai una consigna de non recibir ao alcalde de Cambados porque son do PSOE e como parte dunha estratexia, equivocada, para intentar danarme políticamente, cando realmente lle están facendo un grave dano ao pobo porque, que mínimo, que recibirme para falar”, clama Lago.

Las Hermanitas aún no presentaron el cese de actividad

El alcalde señala que en la última reunión, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados no le hablaron de plazos, pero también dejaron claro que ya están en otra fase porque no van a renunciar a la venta. El cierre del asilo tampoco sería automático. Debe solicitar el cese de actividad con tres meses de antelación, como mínimo, y aún no lo han presentado ante Política Socia. Esta tiene seis meses para resolver.