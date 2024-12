El cuatripartito de Cambados reúne en enero a la comisión del pacto tras el cisma abierto por la moción del asilo

El cuatripartito de Cambados reunirá en enero a la comisión de seguimiento del pacto reclamada con urgencia por los socios del BNG después de la polémica por la moción del asilo. Su portavoz, Liso González, no quiso realizar valoraciones sobre la réplica del resto de grupos políticos que consideraron excesivo su malestar y atribuyeron el hecho de no comentarle la modificación de la propuesta a un error y, en todo caso, sin “mala intención”.



No obstante, los nacionalistas, quienes aseguraron que el Ejecutivo con PSOE, Somos y Pode estaba funcionando sin coordinación y con “improvisación”, lo sigue considerando grave y González volvía a hacer hincapié ayer, en una valoración sobre la propuesta de residencia lanzada desde la Mancomunidade do Salnés a los concellos, de ceder terrenos gratis a una empresa para su construcción y gestión por un periodo de concesión. “Cos nosos votos non se van branquear as posicións do PP, como se fixo no último Pleno porque iso foi o que se fixo ao dicir que o Concello ía poñer cartos e recursos para a compra do asilo, porque temos claro que non temos competencias”, insistió el portavoz en referencia a esa coletilla añadida a la propuesta y de la que no fueron avisados y que provocó la primera crisis, por lo menos pública, del cuatripartito: el “Concello está disposto a asumir unha parte e xestionar a compra”.



Y es que para los nacionalistas, “se hoxe o asilo non é público e está convertido nunha residencia pública é polo PP e a Xunta que goberna, é o único e verdadeiro culpable”. Y en este sentido cargó contra su portavoz en Cambados, Sabela Fole, ironizando con los anuncios que hicieron a principios de año, tras saberse la puestas a la venta del también Pazo de Montesacro. “É fundamental que a señora Fole deixe de facer xestións discretas porque cada vez que fala ou fai algo, perden os veciños, que se vaia para o despacho que lle puxeron en Pontevedra e se dedique a redactar notas de prensa do PP”, declaró en referencia a quien es vicepresidenta comarcal y que el pasado jueves presentó junto al presidente, David Castro, esa propuesta que rechazan la mayoría de los nueve ayuntamientos de la comarca. El líder del Bloque cambadés reiteró también que su grupo seguirá peleando porque sea la Xunta quien adquiera el asilo –ya cerró esta semana– y recordó que tienen presentado en el Parlamento una enmienda al Orzamento autonómico para que habilite una partida con tal fin.



En primer lugar porque insisten en que el también Pazo de Montesacro es la mejor opción, destacando su céntrica ubicación “para que os maiores non se sintan como en cárceres, nos extrarradios, o que lles permite saír a pasear e poder facer actividades con eles de modo frecuente”.

En contra del “modelo do PP”

De hecho, están totalmente en contra de la propuesta de la entidad comarcal: “Este é o modelo da Xunta e do seu partido, con cartos públicos poñer terreos para que unha empresa amiga faga negocio cos nosos maiores e a conta da cidadanía. E o segue tamén na sanidade e no ensino”, agregó. Asimismo cargó contra Castro porque “parece mentira que sexa alcalde” añadió, haciendo hincapié en una cuestión mentada también por el PSOE de O Salnés de que haría falta un procedimiento de licitación pública: “O concello que fora tería que licitar os terreos para ese servizo e que calquera empresa se poida presentar”, detalló.