O Salnés busca 4.000 metros de terreno para construir una residencia con hasta 50 plazas públicas

La Mancomunidade do Salnés busca entre los nueve concellos un terreno de por lo menos 4.000 metros cuadrados para cederlo de manera gratuita y sin cargas a una empresa para que construya y explote una residencia de ancianos de cien plazas, de las cuales, algunas serían públicas –hasta un 50% podría ser–. La titularidad sería municipal y se gestionaría bajo el régimen de concesión demanial por un plazo de entre 40 y 70 años, después todo regresaría a manos del Ayuntamiento que dé el paso. Y aunque todavía queda mucha tela que cortar –sobre todo política– se pone como objetivo empezar la obra antes de 2027.

Asisten tres alcaldes de los nueve de la comarca

A grandes rasgos, esta es la propuesta realizada por el gobierno comarcal presidido por el popular David Castro, que ayer puso fin a semanas de intriga con una reunión con el resto de alcaldes y que no despertó un interés acorde con la expectación. Además de él, al encuentro solo acudieron tres de los nueve regidores: los socialistas Marta Giráldez (Meis) y Samuel Lago (Cambados) y el popular Carlos Viéitez (Meaño), aunque también estuvo una concejala ribadumiense y la vicepresidenta comarcal y portavoz del PP cambadés, Sabela Fole, así como el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte.



En un comunicado, el equipo de Castro señala que a la vista del cierre del asilo de Cambados –que se hizo efectivo esta semana– la oferta mengua –tenía 70 plazas– y “queremos compensar esta situación co impulso dunha nova residencia”.

El gobierno garantiza que hay empresas con interés

El caso es que aseguran que tras diversos contactos, hay “empresas do sector que nos confirmaron a súa viabilidade e interese en construír e xestionar” una de titularidad municipal. Por este motivo piden a los concellos que estudien si tienen disponibilidad y disposición de cederle de manera gratuita y sin cargas una parcela con una superficie mínima de 4.000 metros cuadrados y que esté catalogada como de uso dotacional en la normativa urbanística, para que la sociedad la construya, explote y gestione.

"Compromiso” de la Xunta de subvencionar y plazas para vecinos

Según el gobierno de la Mancomunidade, el planteamiento sería para una “residencia tipo” de cien plazas. Su objetivo fundamental, añadieron, es “contribuír á mellora das infraestruturas e servizos da nosa comarca” y por ello también han realizado otras gestiones. De hecho, afirman tener el “compromiso” de la Consellería de Política Social de que “haberá prazas públicas co correspondente prezo público, baixo o réxime de concerto”.



La cantidad “está por determinar pero podería alcanzarse o 50% do total” –el resto serían privadas–. Esas se sumarían a las que actualmente hay en O Salnés; un total de 168 que la Xunta subvenciona en dos centros privados a través de un concierto, pero actualmente no ha ninguna libre, como publicó este diario.



También destacaron que este tipo de proyectos “adoitan ofertar unha pequena cifra, de en torno a 10 prazas, para veciños do Concello a un precio público taxado, o cal supón un beneficio directo para a veciñanza”, abundaron.

Vistos modelos similares, la cesión sería por entre 40 y 70 años

Serían los vecinos del ayuntamiento que aporte el terreno y que lo haría en modo de concesión demanial y con una duración que podría oscilar entre los 40 y los 70 años. Desde la entidad lo calculan así por iniciativas similares que se están desarrollando en Silleda, Dozón, Cerdedo-Cotobade o A Cañiza, entre otros concellos, pero es una cuestión que está por cerrar. Una vez transcurrido este plazo, los terrenos, el inmueble y la actividad volverían a manos del cedente para tomar una nueva decisión.



Creación de empleo y sus plazos ideales

Desde el órgano comarcal también destacaron la creación de empleo, indicando que es habitual la creación de entre un 30% y un 40% de puestos para un centro del presentado, es decir, de cien plazas, y “adoita haber cláusulas para priorizar aos veciños do municipio”.

Y en cuanto a los plazos, los alcaldes tienen que pensárselo y buscar terrenos, pero el presidente considera que “debería acordarse entre otros” pues “o obxectivo deste goberno é que todos teñan a oportunidade de concorrer a este proceso polo seu interese público”.

Pero respecto a cuándo podría ser una realidad, el Ejecutivo cree necesario alcanzar un “acordo para axilizalo ao máximo posible, dentro do tempo que cada un precise para analizalo, xa que temos o obxectivo de que as obras poidan comezar no presente mandato”; vence en mayo de 2027.