La mayoría de concellos rechazan la propuesta comarcal de residencia y Sanxenxo es el único que ya busca terrenos

La propuesta de residencia planteada por la Mancomunidade do Salnés no ha tenido una gran acogida. Los concellos gobernados por el PSOE –la mayoría– rechazan este modelo de ceder terrenos a una empresa y siguen reclamando una pública, construida y gestionada por la Xunta. Y respecto a los del mismo partido que el Ejecutivo comarcal, el PP, Sanxenxo es el único que dará un paso firme, mientras que Meaño lo va a estudiar y Vilanova lo rechaza.



A los alcaldes de Vilagarcía, Cambados, O Grove, Meis y A Illa les parece una “auténtica tomadura de pelo e un insulto á intelixencia”, pues habían acudido a la reunión con el gobierno comarcal con la expectativa de que, teniendo a su partido gobernando en la Xunta, “a Consellería de Política Social asumiría esta urxente necesidade”, pero “saímos absolutamente defraudados”, explican en un comunicado Alberto Varela, Samuel Lago, Jose Cacabelos, Marta Giráldez y Luis Arosa.

Y es que mantienen la hoja de ruta iniciada desde el principio, cuando se supo que el asilo de Cambados se iba a vender –ya cerró esta semana– y cuando la pérdida de las 70 plazas devolvió a la actualidad una demanda de necesidad acuciante, pero que parecía dormida. Esto es que el departamento de Fabiola García “salve” el centro cambadés que “atende a custe de praza pública” o que construya una residencia pública y la gestione, caso en el cual “si estariamos dispostos a aportar os terreos necesarios”, añaden.



Porque si en algún momento se plantearon que mediara una sociedad privada fue “só como última alternativa” y, en todo caso, les parece “insuficiente e contrario ao interese público”, teniendo en cuenta los costes de una plaza privada, “superando amplamente os 2.000 euros mensuais; inasumibles para moitos residentes”. Pero es que además ironizan con que el presidente comarcal y regidor de Ribadumia, David Castro, “vén de descubrir a pólvora”, recordando que ya hubo propuestas de este estilo, por ejemplo en Cambados, pero la cesión de terrenos públicos sería “a cambio dunha porcentaxe mínima de prazas reservadas para os concellos” y además, “non é ninguna solución estrutural nin responde as necesidades reais da comarca”, exponen en ese comunicado.

Un modo “ilegal”

Y no es todo, pues los socialistas creen que el anuncio del PP, que resultaría en una residencia de 100 plazas con hasta 50% subvencionadas y mediante una concesión demanial, representa algo “falso e ilegal e tenta confundir á cidadanía”. Explican que esto tendría que hacerse mediante un proceso de licitación pública, siendo la administración local de turno quien seleccione las ofertas presentadas con un baremo, así que “parécenos totalmente inaceptable que se nos intente vender que será a empresa a encargada de seleccionar a un concello para implantarse”.



También rechazan que sea un ayuntamiento el titular tratándose de una atención, la de las personas mayores, de competencia autonómica: “Xa asumimos o mantemento de centros de saúde, dotacións educativas, etc. Que será o próximo? Os institutos ou os servizos sanitarios?”.



Por todo ello, consideran que el anuncio realizado por el equipo de Castro y la vicepresidenta Sabela Fole “non representa ningunha xestión nin esforzo real” y les replican que como representantes de la Mancomunidade “deben defender os intereses dos concellos que a forman non só do PP”.



Así la cosas, por ahora, solo Sanxenxo dará el paso y “vai poñer a disposición terreos municipais porque estamos convencidos da necesidade, máis cedo que tarde, deste equipamento”, declaró su alcalde, Telmo Martín. Este municipio cuenta con bolsas en desarrollos de suelo recientes a los que tendría que realizar una modificación urbanística para que sean de uso dotacional.

Sin noticias de las iniciativas en Vilanova

En cambio, al popular Gonzalo Durán no le convence el planteamiento y el telón de fondo –servicio público o privado–, así que no va a aportar terrenos. Y en cuanto a proyectos que estaban previstos en la villa, explicó que no volvieron a tener noticias de Baión y desconocen los planes respeto a la antigua Valle-Inclán.