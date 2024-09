La Federación de Pensionistas de CCOO mantiene reuniones para “solucionar” el problema del asilo de Cambados

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO se ha reunido con el alcalde Samuel Lago ante su preocupación por la venta del asilo de Cambados, tanto por el futuro de su plantilla de 30 personas como por sus 70 usuarios. Destaca el hecho de que si el comprador no mantiene la actividad del Pazo de Montesacro, la comarca “carecería de alternativas, pois non hai ningunha residencia de titularidade pública”, además de que atiende a colectivos “especialmente vulnerables e con dificultades económicas que non poderían acceder a outra”.



Así las cosas, coinciden con el Concello en el objetivo de mantenerla y van a pedir reuniones con la Diputación y la Xunta en la “procura dunha solución”, toda vez que entienden que la local “no é capaz de afrontar en solitario a solución a este serio problema social”.