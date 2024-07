Fin de la “amenaza” en Cambados: Costas da luz verde a depuradoras y edificios junto al mar

Cambados ha recibido una muy buena noticia: Costas del Estado ha informado favorablemente sobre el Plan Especial de Ordenación Portuaria convirtiendo el anterior en un mal sueño para las depuradoras y el propio Concello, porque ponía en duda la permanencia futura de empresas y edificios públicos en el litoral. Ahora el Ayuntamiento remitirá el dictamen a Portos para continuar con la tramitación; algo importante también para avanzar en el proyecto de construcción de la nueva plaza de abastos.



El alcalde, Samuel Lago, informó de que lo recibieron hace unos días y que incluye una serie de “condicións”, pero en todo caso, contempla una cuestión que era fundamental: “Fai mención expresa a que queda xustificada a necesidade” de que estos inmuebles permanezcan cerca del mar.



Este era uno de los principales requerimientos de la administración central para que su segundo informe fuera favorable y por ello, el ente público de la Xunta introdujo observaciones en ese sentido. El primero armó un enorme revuelo. Fue emitido en 2022 y el sector mar-industria lo consideró una “amenaza” porque estimaba que estos usos “pueden tener otra ubicación” fuera del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y por ello, “no procedería mantenerlos en la Propuesta de Ordenación del Plan Especial y convendría estudiar el traslado de dichas instalaciones” fuera de esta zona, “al vencimiento del plazo del título de concesión vigente”.



El sector convocó una concentración de protesta que sumó más de 300 personas y fue respaldada por todos los partidos políticos. De hecho, el gobierno local inició múltiples contactos para que ambas partes se sentaran. La última propuesta de Lago era convocar una reunión a tres bandas para alcanzar acuerdos, porque en el caso del Ayuntamiento ponía en entredicho la nueva plaza, la estación de bus y el centro de salud. Y es que la buena noticia conocida ahora no era la más previsible. Antes de llegar a Costas de Madrid, pasó una evaluación del servicio de Pontevedra, el cual indicó que había cuestiones no muy bien justificadas por Portos.



Preguntado por si la Lei do Litoral de Galicia pudo ser determinante en la última decisión de la administración central, el regidor socialista considera que no porque la aplicación de la norma todavía no es efectiva. Cabe recordar que su entrada en vigor se retrasó por el recurso interpuesto por el Estado y que fue desestimado por el Tribuna Constitucional en su práctica totalidad.

En cuanto a las industrias, esta dice que “podrá permitirse la ocupación del dominio público marítimo-terrestre únicamente para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”, como es el caso. De hecho, el partido del gobierno autonómico, el PP, promulgó en más de una ocasión que sería la salvación de Cambados frente a una postura de Costas que vienen criticando desde hace tiempo.