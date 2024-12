La idea de residencia comarcal se enquista en el enfrentamiento y el PP acusa al PSOE de “pataleta”

La propuesta de la Mancomunidade de O Salnés de impulsar una residencia en la comarca para paliar la merma de plazas geriátricas tras el cierre del asilo cambadés ha terminado de volar los puentes políticos. La izquierda valoraba hace unos días negativamente el planteamiento popular del ente supramunicipal y este fin de semana era el PP el que, a su vez, cargaba abiertamente contra el portazo del PSOE. El consenso, si alguien se lo esperaba en esta cuestión, parece, pues, más lejos que nunca.



El PP comarcal acusa a los socialistas de “falta de proxecto e de coherencia política”. Consideran que la propuesta es la de una residencia “pública”. Aunque la izquierda prefiere leer la ecuación desde el otro lado del igual y se quedan con la parte que dice empresa privada en régimen de concesión.



El PP, no obstante, insiste en su mensaje. “Vai haber un centro de atención á terceira idade público e municipal na comarca gústelles ou non, porque cremos que é unha necesidade e que o queren os veciños, e desde o PP estamos para achegar solucións mentres eles permanecen nas súas pataletas infantís”, declaran.



Si hablan de falta de coherencia de los socialistas es porque subrayan que la propuesta del gobierno de David Castro que critican “é a mesma da que tanto presumen os seus compañeiros do PSOE nos municipios de Silleda ou A Cañiza, por citar só dous exemplos”.



De una parte, el PSOE está enrocado en demandar la creación de una residencia abiertamente pública en la comarca y de mano de la Xunta, administración con competencia en la materia. De la otra, el PP invita a los socialistas ahora a “baixarse da burra” de solicitar tal demanda al gobierno gallego, “xa que este xa definíu a súa folla de ruta destes centros en 2022, en colaboración coa Fundación Amancio Ortega nas cidades e cunha convocatoria millonaria para os demais concellos á que non concorreu ningún dos municipios socialistas do Salnés”.

Las elecciones como aval

Los populares apuntalan además su posición en las pasadas elecciones. “Para súa demanda á Xunta, que presentou a súa proposta para toda Galicia e que foi validada polos galegos nas eleccións de febreiro, chegan tarde, algo que é habitual, así que convidámolos a deixar as súas teimas”. Invitan al PSOE a “ver os terreos dos que poden dispoñer para este gran proxecto”.



También hay recado de votos a nivel comarcal. Si el PSOE puede presumir de tener más alcaldías que el PP, los populares defienden que los socialistas “arróganse unha representatividade que non teñen, xa que están respaldados por 8.000 veciños menos ca nós”.



Responden a la “decepción” con que la izquierda recibió la propuesta mancomunada de residencia concesionada a una empresa indicando que “máis ben, saíron noqueados”, “porque ían coa gadaña pensando que propoñeriamos unha residencia privada e non pensaban que traíamos baixo o brazo un centro público, con moitas prazas públicas, grazas á nosa negociación co sector e coa Xunta de Galicia”. Defienden este modelo, acusando a los socialistas de “mentir de xeito caradura” sobre el coste mensual de plazas para los usuarios. “A maioría serán públicas”, reafirma el PP, con un “concerto coa Xunta ou a cargo do Concello beneficiario” y con “prezos asequibles e taxados”.