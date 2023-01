Mar de Santiago demuestra en Fitur la fortaleza y crecimiento de su ruta xacobea

El geodestino Mar de Santiago formado por los concellos de Catoira, Valga, Vilanova y Pontecesures mostró ayer en Fitur la fortaleza de esta ruta xacobea que en tan solo dos años desde su creación ha crecido de manera exponencial.



En la presentación durante la feria turística por excelencia, el alcalde de Pontecesures, Juan Manuel Vidal Seage, en representación del geodestino, avanzó las líneas maestras en las que se trabajará durante este año para doblar el número de visitas con especial interés en el turismo de grupos, “mas producto, más promoción y más servicios”.



Entre estas iniciativas se encuentran la señalización inversa de la ruta desde la Praza do Obradoiro y la creación de una ruta a pie para que los peregrinos puedan realizar el trayecto entre Vilanova y Pontecesures, o viceversa, pasando por los cuatro ayuntamientos.



Mar de Santiago está comprometido con el desarrollo sostenible por lo que, a través de un plan de acción por el paisaje, se adoptarán medidas para minimizar el impacto de su actividad, en una apuesta decidida por el turismo sostenible, toda vez que este geodestino es una oportunidad única de disfrutar de la belleza y de la riqueza del territorio. Vidal Seage, habló sobre “un geodestino que atesora una tradición xacobea milenaria, que fue objeto de ataques vikingos, normandos y sarracenos hace cientos de años y que sobrevivió intacto hasta nuestros días”. Tres años atrás, recordó, “nadie sabía que Santiago tenía mar”, pero “gracias a la determinación de estos cuatro municipios, ahora tenemos un geodestino que conjuga el inmenso tesoro cultural que es la Traslatio con un incomparable patrimonio gastronómico”, con la anguila, la lamprea, los mariscos y vinos como principales referentes.



El pasado verano fueron más de 3.300 las personas que descubrieron de primera mano la ruta “Traslatio”, siguiendo el mismo recorrido que hicieron los restos del Apóstol Santiago en el siglo I, y la estación marítima de Vilanova recibió en este bienio casi 18.000 visitas.



La presentación contó con la participación del delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López y de la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, que definió Mar de Santiago como “un viaje mágico que rememora la primera peregrinación a Santiago” e incidió en que se trata de la única ruta xacobea reconocida que no es terrestre. Por su parte, el delegado territorial señaló que se trata de una “marca poderosa y atractiva y un ejemplo del emprendimiento de cuatro ayuntamientos que innovan y arriesgan”.

Éxitos en la Noche Q



Por su parte, el Concello de Sanxenxo volvió a dejar constancia en Fitur de su liderazgo como destino turístico, recibiendo el Premio Q que certifica su primer puesto en materia de calidad turística en España con las 19 insignias que lucen en sus playas y puertos, y que se elevan a 59 si se suman las del sector turístico privado. El alcalde Telmo Martín, recibió el galardón de manos de la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, y del presidente del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), Miguel Mirones, durante una gala a la que asistieron más de 1.000 personas. Mirones destacó “la colaboración permanente y constante” del Concello con el instituto. “En Sanxenxo, un lugar maravilloso, queremos ejemplificar la apuesta por la calidad de un destino”, aseguró.



En su discurso, Telmo Martín, agradeció al ICTE el reconocimiento, y tuvo palabras de gratitud para “los cientos de trabajadores municipales” que se encargan de la puesta a punto de las playas y el puerto, por supuesto, para “el sector turístico privado su apuesta por la calidad y el cariño que muestran a sus clientes. Sin ellos esto no sería posible”.

“La Champions de los museos”



También la Diputación de Pontevedra cosechó grandes éxitos en la Noche Q, que reconoció el trabajo del Museo de Pontevedra otorgándole la Q de Calidad y la S de Sostenibilidad Turística que ahora también impulsa el ICTE. La presidenta de la Diputación Carmela Silva, , el vicepresidente César Mosquera y el director del museo Xosé Manuel Rey, recogieron este distintivo que alza a la entidad a la “Champions de los museos”, estando, dijo Mosquera, “á altura do Thyssen ou do Guggenheim”, que son los únicos que tienen la Q en España, pero todavía no lograron la S.



Además, también renovaron los galardones en la provincia el Castillo de Soutomaior y las oficinas de Turismo Rías Baixas en el Palacete de Mendoza en Pontevedra, en el Punto de información turística de Armenteira en Meis, y en el Aeropuerto de Peinador en Vigo. También renovaron la Q oficinas de la red Info Rías Baixas como la de A Estrada, la del puerto deportivo de Sanxenxo, la de Caldas de Reis, la de la Casa de A Bola en Cangas, la de Cambados, la de Baiona, la de las Dunas de Gaifar en Nigrán o la del Casal de Ferreirós en Poio, así como los puntos de información turística de A Illa de Arousa y de Cuntis.